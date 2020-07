Še včeraj smo poročali, da je sodišče na pobudo Donalda Trumpa in njegovega brata Roberta za 10. julij razpisalo zaslišanje, na katerem bosta morala Mary Trump in izdajatelj Simon & Schuster pojasniti, kako lahko knjiga o Trumpovih sploh izide, če pa je Mary pred leti podpisala pogodbo o molčečnosti o družini.

Vendar pa je sodišče zdaj privolilo, da se do tega datuma nadaljujeta tisk in distribucija, poroča CNN.

Založba in Mary bodo tako do 10. julija v veliki prednosti, saj so do zdaj natisnili že več kot 75 tisoč kopij knjige in jo razposlali knjigarnam, do zaslišanja pa jih bodo še več. Po prvotnih načrtih naj bi šla knjiga v prodajo 28. julija.

Prva kritična knjiga o Trumpovih, ki jo je napisal nekdo iz družine

Mary Trump je napisala knjigo z naslovom Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega moža na svetu, v kateri Trumpovo družino opisuje kot nočno moro, polno travm, uničujočih odnosov in tragične kombinacije zanemarjanja in zlorab.

To je prvič do zdaj, da je kritično knjigo o Donaldu Trumpu napisal kdo iz njegove družine.

Trump ima za preprečitev izdaje dobro izhodišče, saj je Mary pred več kot 20 leti podpisala pogodbo o molčečnosti, z izdajo knjige pa bi kršila to pogodbo, ki so jo sklenili ob poravnavi njene tožbe proti stricema in tetama glede dediščine po smrti Freda Trumpa starejšega (Donaldovega očeta), ko so jo hoteli sorodniki sprva pustiti praznih rok.

Izdajo knjige poskuša formalno ustaviti prav Robert, ki pa to počne v imenu vse družine. Foto: Getty Images

Knjige o Trumpovih se to poletje kar vrstijo

Nekaj tednov prej pa se je Trump ukvarjal s prepovedjo izida še ene knjige o sebi, ki jo je napisal nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton. Knjiga z naslovom Soba, kjer se je zgodilo: Spomin iz Bele hiše med drugim navaja podrobnosti o Trumpovi vladavini, razkriva pa tudi, da je Trump prosil Kitajsko, naj mu pomaga do zmage na volitvah proti demokratu Josephu Bidnu.

Izdaje knjige mu s pomočjo sodišča ni uspelo preprečiti.

Sicer pa je pred kratkim izšlo še eno zanimivo branje o Trumpovih, natančneje o njegovi ženi, prvi dami Melanii Trump. S Pulitzerjem nagrajena avtorica Mary Jordan je napisala knjigo z naslovom Umetnost njenega posla: Nepovedana zgodba o Melanii Trump, v kateri med drugim razkriva, da Melania še kako govori slovensko.

Preverite več: