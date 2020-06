Potem ko je v javnosti završala nova knjiga o ženi ameriškega predsednika Donalda Trumpa – Melanii Trump – in ko je svojo napisal nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, bo konec julija na knjižne police prišlo še delo njegove nečakinje Mary Trump.

Ta je na papir izlila lastno izpoved o zloglasni družini Trump in jo dramatično naslovila: Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega moškega na svetu, op. p.).

Mary Trump je sicer hčerka Freda Trumpa mlajšega, starejšega brata Donalda Trumpa, ki je umrl leta 1981 pri starosti 42 let zaradi zdravstvenih težav, povezanih z alkoholizmom.

Here's the cover of Mary Trump's forthcoming book, which, according to @TheDailyBeast, President Trump is now contemplating suing his niece over. pic.twitter.com/NAuKqhmIRC — Jason Leopold (@JasonLeopold) June 17, 2020

Razkriva "temno zgodovino" družine Trump

Mary, ki je literarno izobražena psihologinja, v knjigi razkriva "temno zgodovino njihove družine" in razloži, "kako je njen stric postal mož, ki zdaj ogroža svetovno zdravje, ekonomsko varnost in družbene vezi". Tako so knjigo opisali pri založbi Simon & Schuster, ki jo bo izdala.

Razpisala se je tudi o "nočni mori travm, destruktivnih odnosov, zanemarjanja in zlorab", kar je bil povod za razvoje ene "najmočnejših in disfunkcionalnih družin na svetu."

Med drugim je spregovorila tudi o tem, kako je New York Timesu priskrbela zaupne dokumente, ki so omogočili preiskavo Trumpovih osebnih financ, kar je vodilo do razkritja, da je bil Trump vpleten v goljufivo davčno utajo.

Foto: Getty Images

"Ne sme izdati te knjige"

Donald in Mary nikoli nista imela dobrega odnosa. Svojega strica je večkrat javno kritizirala, novembra 2016, ko je bil izvoljen za ameriškega predsednika, pa je celo tvitnila, da je to najhujši dan v njenem življenju.

Trumpovi so za izid njenih spominov izvedeli pretekli teden, je priznal predsednik Trump in dodal, da je njegov brat Robert "precej jezen zaradi tega", ter razkril, da Mary "ne sme izdati te knjige", saj jo zavezuje sporazum o nerazkritju informacij, ki ga je podpisala pred skoraj dvema desetletjema. "Očitno tega sporazuma ne spoštuje, če je napisala knjigo, kar je škoda."

Sporazum je bil podpisan leta 2001 zaradi spora glede dediščine njenega očeta in prepoveduje objavo ter razkritje odnosov z njenima stricema Donaldom in Robertom ter teto Maryanne.

Predsednik se zdaj s svojo odvetniško ekipo trudi preprečiti izdajo knjige.

Pred tem pa je poskušal preprečiti tudi izid knjige Johna Boltona. Foto: Getty Images

Pretekli teden skušal preprečiti še en izid

Trump se je nekaj dni pred tem ukvarjal s prepovedjo izida še ene knjige o sebi.

Napisal jo je nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton, v njej pa med drugim razkriva, da je Trump prosil Kitajsko, naj mu pomaga do zmage na volitvah proti demokratu Josephu Bidnu, ter potrjuje vsebino ustavne obtožbe proti Trumpu, da je predsednik enako poskusil tudi z Ukrajino. Boltonova knjiga z naslovom Soba, kjer se je zgodilo: Spomin iz Bele hiše, navaja tudi druge podrobnosti o Trumpovi vladavini.

Izdaje knjige mu s pomočjo sodišča ni uspelo preprečiti, vendar Trump v tem vseeno vidi "veliko sodno zmago proti Boltonu". "Čeprav je knjiga že prišla do veliko ljudi in medijev in spoštovani sodnik tega ni mogel preprečiti, vendar pa je bilo podanih nekaj močnih stališč in razsodb glede denarja in kršenja državnih skrivnosti. Bolton je prekršil zakon," je zapisal na Twitterju ter napovedal, da bo Bolton "plačal res visoko ceno", je poročal STA.

