Oven

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste štartali s pravim pristopom.

Bik

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Dvojčka

Danes boste še vedno slabe volje. Popoldan se boste vzeli v roke. Razmislili boste in ugotovili, da vaše vedenje ne pelje nikamor in da pravzaprav nimate konkretnega razloga za slabo voljo. V večerih urah boste ponovno dobili tisti pravi občutek ljubezni. Čutili boste, da ste ljubljeni, kar vam bo vrnilo nasmeh na obraz.

Rak

Čas bo pravi, da začnete deliti svoja čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Lev

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko.

Devica

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Tehtnica

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Škorpijon

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.

Strelec

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Kozorog

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Vodnar

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Ribi

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari in dobili boste neverjetne rezultate.