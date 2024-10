Trump se je označil za očeta zunajtelesne oploditve

V odgovoru na očitke, da je z imenovanjem treh konservativnih vrhovnih sodnikov omogočil prepovedi splava v konservativnih zveznih državah ZDA, je Trump vztrajal, da je bila odločitev vrhovnega sodišča o ukinitvi zagotovljene pravice do umetne prekinitve nosečnosti dobra, obenem pa, da so zakoni nekaterih zveznih držav proti splavu preostri.

Demokratska predsedniška kandidatka Harris je v objavi na omrežju X zatrdila, da je položaj ravno obraten. "O čem govori? Njegove prepovedi splava so že ogrozile dostop do posega, njegova lastna platforma pa govori o ukinitvi zunajtelesne oploditve. Raje naj prevzame odgovornost za to, da vsaka tretja Američanka živi v zvezni državi, kjer je splav prepovedan," je zapisala.

Vprašanje pravice do splava je poleg gospodarstva in priseljevanja na vrhu seznama prioritet ameriških volivcev in predvsem volivk, ki večinoma podpirajo Kamalo Harris.

Elon Musk bo v primeru zmage sedel v vladi

Trump se je nato na Floridi udeležil še javne tribune v organizaciji televizije Univision, ki oddaja v španskem jeziku, in nagovarjal zlasti latinskoameriške volivce, ki bi lahko v zelo tesni tekmi odigrali pomembno vlogo.

Soočil se je z nekaterimi ostrimi vprašanji, vendar se je večinoma izognil konkretnim odgovorom. V odgovorih na vprašanja o priseljevanju tako na primer ni govoril o svojih načrtih za množične deportacije nezakonitih priseljencev, ampak je namesto tega napadal demokrate.

Znova je dejal tudi, da namerava podjetniku in milijarderju Elonu Musku, ki je podprl njegovo kampanjo, v primeru zmage na volitvah zagotoviti položaj v svoji vladi. Na vprašanje o napadu svojih privržencev na zvezni kongres ZDA 6. januarja 2021 pa je odgovoril, da je bil to "velik dan ljubezni".