Biden se je julija, potem ko se je porazno odrezal na televizijskem soočenju s Trumpom, odpovedal predsedniški kandidaturi in predal štafeto podpredsednici Kamali Harris.

Ta se je na soočenju s Trumpom veliko bolje odrezala in rahlo vodi v anketah na nacionalni ravni, vendar pa bodo zaradi ameriškega elektorskega sistema pomembni izidi v peščici ključnih držav, kjer so ankete še bolj tesne.

"Prepričan sem, da bodo volitve svobodne in poštene, ve nem pa, ali bodo mirne. To, kar je Trump dejal in kar je dejal zadnjič, ko mu ni bil všeč izid volitev, je zelo nevarno," je v odgovoru na novinarsko vprašanje dejal Biden.

Trump še ni povedal, ali bo sprejel izid volitev

Trump je na volitvah leta 2020 najprej razglasil zmago, še preden so sploh prešteli glasovnice po pošti, na koncu pa ni sprejel poraza in si je prizadeval ostati na oblasti tudi s spodbujanjem privržencev k napadu na Kapitol 6. januarja 2021. To mu očita obtožnica posebnega tožilca Jacka Smitha.

Trump do zdaj še ni povedal, ali bo sprejel izid volitev, ki bodo 5. novembra, ne glede na to, ali bo zmagal ali izgubil. Leta 2020 je poraz pripisal volilnim prevaram, ki mu jih kljub številnim tožbam ni uspelo dokazati. Na svojih zborovanjih tudi letos namiguje na podobna dejanja.

Demokratka Harris trenutno rahlo vodi v anketah na nacionalni ravni, ankete po ključnih državah pa so tesne in kandidata se izmenjujeta v rahlem vodstvu. Zaradi elektorskega sistema bodo o zmagovalcu volitev odločali volivci Pensilvanije, Michigana, Wisconsina, Severne Karoline, Georgie, Arizone in Nevade.

Ključne države

Demokrati upajo, da je v igri morda še Florida, kjer Trumpova prednost v anketah ni prevelika, vse druge zvezne države ZDA pa so zanesljivo že vnaprej v žepu enega ali drugega.

Harris ima najbolj enostavno pot do zmage, če osvoji Pensilvanijo, Wisconsin in Michigan. To so tri tradicionalno demokratske države, ki jih je leta 2016 osvojil Trump, leta 2020 pa ponovno prisvojil Biden.

Če Trump osvoji le eno od treh, bo morala Harris razliko nadoknaditi z zmago ali zmagami v preostalih ključnih državah.

Glede na ankete je mogočih več kombinacij in to je razlog, zakaj oba predsedniška kandidata in njuna podpredsedniška kandidata Tim Walz ter JD Vance največ časa in denarja za kampanjo mesec dni pred volitvami porabljajo v omenjenih državah.