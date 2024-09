Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v nedeljo na predvolilnem shodu v ameriški zvezni državi Pensilvanija pozval k nasilnemu ukrepanju policije proti kriminalcem v državi ter ponovil svoje diskriminatorno sporočilo o invaziji nasilnih migrantov in kriminalcev s sobotnega zborovanja v Wisconsinu.

Po Trumpovih besedah bi morala ameriška policija postati izjemno groba do kriminalcev. "Ena groba ura, in mislim resnično groba, nato bi se razvedelo in takoj bi bilo konec," je glede ukrepanja proti kriminalu dejal nekdanji predsednik ZDA.

Po njegovi oceni namreč policija trenutno ne sme opravljati svojega dela, ker ji liberalna levica tega ne dovoli. Demokratsko predsedniško kandidatko in trenutno podpredsednico ZDA Kamalo Harris je obtožil, da je dovolila prihod v državo ogromnemu številu kriminalnih tujcev in teroristov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump Bidna in Harris označil za duševno prizadeta

Trump je na shodu v Pensilvaniji pravzaprav ponovil diskriminatorno sporočilo o invaziji nasilnih migrantov in kriminalcev v ZDA, ki ga je podal že na sobotnem zborovanju v Wisconsinu, eni od tako imenovanih nihajočih zveznih držav. Tam je med drugim dejal, da je trenutni predsednik Joe Biden postal duševno prizadet.

Za duševno prizadeto od rojstva je Trump označil tudi Kamalo Harris, ki se je konec tedna mudila na zborovanju v Las Vegasu v zvezni državi Nevada in je obiskala tudi ameriško-mehiško mejo. Kot običajno je govorila o gospodarstvu in zdravstvu ter potrebi po reformi sistema priseljevanja.

"Kot predsednica bom podvojila sredstva za pravosodno ministrstvo, da bo lahko preganjalo mednarodne kartele," je obljubila in ocenila, da njen izzivalec kot predsednik ni naredil ničesar, da bi izboljšal sistem priseljevanja.