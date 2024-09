Trump predstavlja svojo linijo ročnih ur: Ne čakajte, hitro bodo pošle

Svojo linijo ur je Trump najavil prek družbenih omrežij s povabilom svojim podpornikom, naj jih kupijo, ker so lepo božično darilo. "Te ure so res posebne, všeč vam bodo," je zapisal na družbenem omrežju Truth Social, na katerem sicer s svojimi privrženci deli politična sporočila. "Ne čakajte, hitro bodo pošle," je dodal.

V okviru linije Trumpovih ur sta na voljo dva modela, Trump Victory Tourbillon in Fight Fight Fight Watch. Ura Tourbillon je glede na navedbe na spletni strani Trump Watches skoraj v celoti izdelana iz 18-karatnega zlata in ima vdelanih 122 diamantov. Vključuje tudi mehanizem tourbillon, vrhunsko komponento, ki je namenjena izboljšanju natančnosti ure, in stane sto tisoč dolarjev. Ura Fight Fight Fight je naprodaj za od 500 do 800 dolarjev, odvisno od barve, in je pozlačena.

Not a joke: Donald Trump is selling a $100,000 watch! pic.twitter.com/xE3lpCOZqr — Drew (@aKellyBrand) September 26, 2024

Ure so zbirateljski predmet in ne investicija

Po navedbah na spletni strani izkupiček od prodaje ur ne bo namenjen predsedniški kampanji Donalda Trumpa. Kot še piše, so ure zbirateljski predmet in ne investicija.

Odkar je pred skoraj dvema letoma vstopil v predsedniško tekmo, je Trump s prodajo promocijskega materiala s svojim imenom in podobo zaslužil več milijonov dolarjev. Ta teden je predstavil tudi Trumpove kovance, srebrne medaljone z njegovim obrazom na eni strani in njegovim podpisom pod podobo Bele hiše na hrbtni strani, za katere je treba odšteti sto dolarjev. Par visokih športnih copat Never Surrender High-Tops iz Trumpove linije stane 499 dolarjev.

Spletni portal ameriške televizijske mreže CNN ugotavlja, da Trump izkorišča svoje ime za zaslužek, kot ga ni izkoristil še noben predsedniški kandidat.