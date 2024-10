Trumpov štab britanske laburiste obtožil tujega vmešavanja

Volilni štab Donalda Trumpa je v torek britanske laburiste obtožil nedovoljenega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve na strani tekmice Kamale Harris. Vodja laburistov in britanski premier Keir Starmer je danes zavrnil očitke in pojasnil, da demokratki prostovoljci pomagajo v svojem prostem času, poroča britanski BBC.

Volilni štab Trumpa je v torek podal formalno pritožbo ameriški zvezni volilni komisiji, v kateri so Kamalo Harris obtožili prejemanja nezakonitih prispevkov iz tujine.

Kot dokaz za to so navedli domnevna srečanja med uradniki laburistov in predstavniki štaba demokratov ter delo z laburisti povezanih prostovoljcev. Ob tem so opozorili na nedavni poziv vodje operativnih dejavnosti laburistov, ki je na družbenem omrežju LinkedIn zapisala, da bo okoli sto nekdanjih in trenutnih uslužbencev stranke odpotovalo v ZDA. Ob tem je dodala, da je na voljo še deset mest in da bo poskrbljeno za njihova bivališča.

Ameriška zakonodaja določa, da tujim državljanom ni dovoljeno prejemati plačila za delo v povezavi z volilno kampanjo, v Trumpovem taboru pa trdijo, da omenjeni poziv kaže na vsaj delno finančno podporo stranke laburistov.

Na spletni strani Trumpove kampanje so zapisali, da so "skrajno levi" laburisti "navdihnili nevarne liberalne politike in retoriko Kamale".

Britanski premier Starmer je pojasnil, da gredo prostovoljci laburistov v ZDA tako rekoč vsake ameriške volitve, to pa da počnejo v lastnem prostem času.

Starmer, ki se je z novinarji pogovarjal med letom na Samoo, meni, da te obtožbe ne bodo negativno vplivale na njegov odnos s Trumpom, pri čemer je spomnil, da sta se nedavno sestala v New Yorku in opravila "konstruktivni pogovor".