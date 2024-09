"Dobro je, da je bil osumljenec za poskus atentata hitro prijet. To je naše načelo: vladavina prava je najpomembnejša in za politično nasilje ni prostora nikjer na svetu," je na omrežju X zapisal Zelenski ter Trumpu in njegovi družini zaželel vse najboljše.

Britanski premier Starmer je zaskrbljenost nad dogodkom izrazil med obiskom v Rimu, kjer se bo danes s kolegico Giorgio Meloni pogovarjal zlasti o nezakonitih migracijah. Kot je dejal, je pomembno, da voditelji dajo jasno vedeti, da nasilje nima mesta v političnem procesu.

Kremelj: Politični boj se stopnjuje

V Kremlju medtem poskus napada na Trumpa razumejo kot znak, da se kampanja pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA zaostruje. "Vidimo, kako napete so razmere tam, tudi med političnimi tekmeci – politični boj se stopnjuje," je v izjavi povedal tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.

Dodal je, da v Moskvi sicer dogajanje na drugi strani Atlantika pozorno spremljajo, vendar se vanj niso in ne bodo vmešavali, poročajo tuje tiskovne agencije.

Osumljenca atentata že prijeli

Poskusa atentata na nekdanjega predsednika ZDA, do katerega je prišlo v nedeljo na Trumpovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi, je osumljen 58-letni Ryan Wesley Routh s Havajev, ki naj bi si v preteklosti prizadeval novačiti vojake za boj proti ruski agresiji v Ukrajini.

To je sicer že drugi poskus atentata na Trumpa v dveh mesecih. Julija je bil na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji lažje ranjen v uho, potem ko je nanj streljal napadalec, ki so ga kasneje ustrelili agenti tajne službe.