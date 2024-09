Blizu Trumpa med igranjem golfa odjeknili streli

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je igral golf v International Golf Clubu v West Palm Beachu, ko so nenadoma odjeknili streli. Igrišče so nemudoma zaprli, so sporočili iz Trumpovega urada. Trenutno sodelujejo z uradom šerifa okrožja Palm Beach pri preiskavi varnostnega incidenta, ki se je zgodil malo pred 14. uro.

Donald Trump is safe after gunshots "in his vicinity", Republican candidate's campaign says https://t.co/8bYx3W3exR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 15, 2024

Sporočili so tudi, da je Donald Trump na varnem. "Predsednik Trump je na varnem po strelih v njegovi bližini. Trenutno ni nobenih dodatnih podrobnosti," je po poročanju CNN v izjavi dejal tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung.

Na omrežju X se je oglasil tudi sin Donalda Trumpa, Donald Trump mlajši. Povedal je, da so streljali na Trumpovo igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi in dodal, da so osumljenca prijeli in da so v bližini našli puško AK47.

Again folks!



SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.



An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.



A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024

New York Post poroča, da sta si dve osebi izmenjali ogenj zunaj igrišča za golf in da streljanje ni bilo uperjeno proti Trumpu.

Spomnimo, Trump je bil 13. julija letos poškodovan v poskusu atentata.