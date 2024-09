Da se je Harris odrezala bolje, je v anketi CNN ocenilo 63 odstotkov registriranih volivcev, ki so spremljali soočenje. Sedemintrideset odstotkov je menilo, da je zmagal Trump. Pred televizijsko debato so bili isti volivci enakomerno razdeljeni glede tega, komu od kandidatov bo šlo v soočenju bolje, in sicer je 50 odstotkov menilo, da bo uspešnejša Harris, prav tako 50 odstotkov je več možnosti pripisovalo Trumpu.

Anketo, v kateri je sodelovalo 605 registriranih ameriških volivcev, so izvedli prek sporočil SMS. Izjavili so, da so si ogledali soočenje, tako da rezultati niso reprezentativni za celotno volilno telo.

Soočenje za Kamalo Harris brezpogojen uspeh

Komentatorji ameriških medijev so precej enotni v oceni, da je Harris v burni razpravi delovala bolj energično od tekmeca Trumpa, ki ga je prisilila v obrambni položaj in ga uspešno tudi vrgla iz tira.

"V nekaj minutah je (Trump) z razprave o carinah prešel na opisovanje priseljencev, h kateremu se je ves večer vračal, kar lahko označimo le kot obliko histerije," je ocenil komentator časnika New York Times. Menil je tudi, da je postalo jasno, da Trump laže, potem ko ga je Harris večkrat uspešno izzvala. "Soočenje zanjo ni brezpogojen uspeh le zato, ker je lahko opredelila sebe in svoje načrte, temveč tudi zato, ker ji je uspelo najti Trumpove šibke točke in ga prisiliti, da pokaže svoj pravi jaz."

Donalda Trumpa ji je uspelo večkrat ukaniti

Časnik USA Today ocenjuje, da se je Trump branil zaradi svojih pravnih težav, nepriznavanja volitev, nasprotovanja nekdanjih zaveznikov in pozivov k napadu na Kapitol. Piše še, da je Harris poskušala Trumpa vznejevoljiti in ukaniti, kar ji je večkrat uspelo, saj se je odzval s samoobrambo in jeznimi odgovori. Ocenjuje tudi, da je imela demokratska kandidatka v večjem delu razprave prevlado. Trump je večkrat spregovoril o priseljevanju, svoji priljubljeni temi, a je le s težavo vzdrževal dosleden napad ter se pogosto opiral na znane in napačne trditve, ki so jih moderatorji popravljali, še piše.

Harris mirna in sproščena, Trump jezen in nesrečen

"V prejšnjih soočenjih je bila Trumpova genialna poteza, da je nasprotnike prisilil v obrambo. Harris je poskrbela za preobrat, tako da se je večino večera branil Trump," meni analitik časnika Washington Post. Ob tem poudarja, da je demokratka ostala mirna in bila videti sproščena, medtem ko se je republikanec jezil, bil nesrečen in občasno razdražen. "Harris je želela postati sprejemljiva za neodločene volivce. To ji je tudi uspelo," so sklenili v časniku.

Spletni medij Politico poudarja, da je bil nastop ameriške podpredsednice proti nekdanjemu predsedniku, v katerem ga je večkrat spravila v past in ga vrgla iz tira, nekaj popolnoma drugega kot katastrofalna junijska razprava predsednika Joeja Bidna. Demokrati so s soočenjem dosegli zamenjavo vlog, na katero so upali po menjavi predsedniškega kandidata, še ocenjujejo Politicovi komentatorji.