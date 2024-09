Prvo in verjetno zadnje televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov pred volitvami 5. novembra, se je sinoči v Philadelphii odvijalo v skladu z načrti republikanca Donalda Trumpa in demokratke Kamale Harris, ki sta odločno zagovarjala svoja stališča in kritizirala nasprotnikova, noben pa ni očitno izgubil.

Soočenje je bilo popolno nasprotje tistega med Trumpom in 81-letnim predsednikom Joejem Bidnom junija, ko tedanji demokratski predsedniški kandidat ni zmogel oblikovati razumljivega stavka.

Trump ni izgubil nadzora nad svojim obnašanjem

78-letni Trump v nasprotju z nekaterimi napovedmi sinoči ni izgubil nadzora nad svojim obnašanjem, čeprav je večkrat deloval zelo jezno. Razen morda, ko ga je 59-letna Kamala Harris zbodla, da ljudje zapuščajo njegova zborovanja predčasno, ker jim je dolgčas.

Foto: Reuters Trumpa je to pogrelo in je jezno zatrdil, da ima največja zborovanja na svetu, Harris pa menda plačuje svojim podpornikom, da pridejo na njena. Demokratka se je ob tem le nasmejala, kar je ponovila večkrat skozi soočenje.

Najbolj v spominu bo zagotovo ostal trenutek, ko je Trump ponovil teorijo zarote, da priseljenci v zvezni državi Ohio ubijajo in jedo hišne ljubljenčke – pse in mačke.

"V Springfieldu jedo pse. Jedo mačke. Jedo hišne ljubljenčke. To se dogaja v naši državi. Sramota. Če ona postane predsednica, bomo končali kot Venezuela na steroidih," je dejal Trump.

Harris je le zmajevala z glavo in se zasmejala, voditelj televizije ABC pa je Trumpa podučil, da ni nobenih verodostojnih poročil o tovrstnih zlorabah hišnih ljubljenčkov.

Foto: Reuters

Kandidata sta obdelala vsa najbolj pereča vprašanja kampanje od gospodarstva, splava, priseljevanja do zunanje politike, kjer je Trump ponovno zatrdil, da bo hitro končal vojno v Ukrajini, ki se pod njim nikoli ne bi začela.

Harris mu je vrnila, da bi vojno končal s hitro kapitulacijo pred ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki ga obožuje tako kot druge svetovne diktatorje. Ob tem je še dejala, da se mu zavezniški voditelji smejijo, diktatorji pa bi ga radi za predsednika, ker vedo, da z njim zlahka manipulirajo z laskanjem.

Pri vprašanju vojne v Gazi je Trump dejal, da Harris sovraži Izraelce in obenem sovraži tudi Arabce. Harris je povedala, da ima Izrael vso pravico do samoobrambe, vendar je pomembno, kako to pravico uveljavlja, in spomnila na nedolžne žrtve med Palestinci. Tudi pri tem je Trump trdil, da vojne ne bi bilo, če bi bil on predsednik.

Zatrdil je še, da je Putin napadel Ukrajino zaradi polomije z umikom ameriške vojske iz Afganistana, Harris pa je spomnila, da je Trump dosegel sporazum s talibani o umiku in "teroriste" celo povabil v Camp David. "Biden je storil to, kar so skušal pred njim trije ameriški predsedniki," je dejala.

O gospodarstvu, pravici do splava in priseljevanju

Trump se je dobro odrezal pri razpravi o gospodarstvu, kjer je ponavljal, da to še nikoli v zgodovini ni bilo tako trdno kot v času njegovega predsedniškega mandata, Biden in Harris pa sta ga povsem uničila. Dejal je celo, da ljudje zaradi uničenega gospodarstva umirajo.

Harris mu je medtem očitala, da je za seboj zapustil opustošenje, ki so ga šele zdaj počasi spravili v red, Trump pa se je skozi soočenje nenehno vračal k nezakonitemu priseljevanju in to navajal tudi kot enega od vzrokov za uničeno gospodarstvo.

Pri vprašanju pravice do splava je Trump vztrajal, da je dosegel to, kar naj bi vsi želeli, namreč da se odločanje o tem preda zveznim državam. To so sicer želeli le nasprotniki pravice do splava, ki jo večina Američanov podpira.

Harris ga je gladko zavrnila in vprašala, ali res misli, da so si tega želele ženske, ki morajo za zdravstveno nego bežati čez meje zveznih držav v strahu pred aretacijami. Trump je skušal to razpravo odvrniti s kritikami na račun Bidnovega odpisovanja študentskih dolgov.

Pri vprašanju napada njegovih privržencev na kongres 6. januarja se je Trump razburil in dejal, da jih je pozval, naj mirno protestirajo. Dodal je, da "njihova" stran ni povzročila žrtev, le neuravnovešeni policist da je ustrelil udeleženko protesta. Za napad je ponovno obtožil demokratsko voditeljico Nancy Pelosi.

Bivši predsednik je skozi soočenje vztrajal, da ni izgubil volitev leta 2020, čeprav je to v zadnjih tednih nekajkrat priznal, na kar ga je voditelj opozoril. Trump je odgovoril, da je bilo priznanje sarkastično.

Trump žalil Harris in Bidna

Harris je v sklepnem nagovoru ponovila poziv Američanom, naj zavržejo delitve in volijo za boljšo prihodnost.

Trump skozi soočenje ni varčeval z žalitvami na račun Bidna in Kamale Harris, ki jo je zmerjal z radikalno marksistko, nastop pa sklenil z vprašanjem, zakaj ni storila ničesar v sedanjem mandatu.

Na vidiku novo soočenje, Kamalo Harris podprla pevka Taylor Swift

Po soočenju je kampanja demokratke Trumpa nekoliko presenetljivo izzvala na novo soočenje, ki bi bilo oktobra, Harris pa je dobila pomemben izraz podpore priljubljene pevke Taylor Swift.