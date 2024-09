Taylor Swift podprla Kamalo Harris za predsednico ZDA

"Glasovala bom za Kamalo Harris, ker se bori za pravice in zadeve, za katere verjamem, da potrebujejo borca, ki jih bo zagovarjal," je na družbenih omrežjih zapisala Taylor Swift in izrazila mnenje, da je Harris mirna in nadarjena voditeljica. Dodala je, da verjame, da lahko v ZDA dosežejo veliko več, če jih bo vodil mir in ne kaos.

S tem je priljubljena pevka, ki je pred predsedniškimi volitvami leta 2020 javno podprla demokrata Joeja Bidna, prekinila molk glede trenutnega stanja v ameriški politiki.

Njeni oboževalci so jo v zadnjih dneh in tednih začeli množično pozivati, naj se opredeli glede podpore predsedniškemu kandidatu, kolumnisti v ameriških medijih pa so jo svarili, da bo njena priljubljenost strmoglavila, če bo še naprej molčala.

Pozivi, naj se opredeli, so postali še posebej glasni, potem ko so se v medijih pojavile fotografije njenega prisrčnega druženja z Brittany Mahomes, športnico, ki je večkrat javno podprla Donalda Trumpa. Mahomes je sicer poročena s Patrickom Mahomesom, igralcem ameriškega nogometa, ki je klubski kolega Travisa Kelceja, partnerja Taylor Swift.

Taylor Swift z Brittany Mahomes, odkrito podpornico Donalda Trumpa, na nedavnem odprtem prvenstvu ZDA v tenisu Foto: Guliverimage

Popzvezdnica, ki je nedavno končala evropski del turneje Eras, se je izognila temu, da bi v objavi na Instagramu oboževalcem izrecno naročila, naj volijo Kamalo Harris. Je pa poudarila, da je zbrala informacije in sprejela odločitev. "Vi sami zberite informacije in se odločite sami," jim je svetovala.

Objavo je podpisala kot mačja dama brez otrok, s čimer je namignila na posmehljivo oznako republikanskega podpredsedniškega kandidata J. D. Vancea za vplivne ženske iz vrst demokratov. Pospremila jo je s fotografijo sebe z mačko v naročju.