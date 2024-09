Republikanec in nekdanji podpredsednik ZDA: Volil bom Kamalo

Nekateri republikanci, vznemirjeni zaradi Trumpovih dejanj, so nedavno izrekli podporo demokratski kandidatki Kamali Harris, vključno z desetinami nekdanjih uslužbencev obeh nekdanjih predsednikov Bush.



Dick Cheney je bil podpredsednik republikanskega predsednika Georgea W. Busha od leta 2001 do 2009. V preteklih letih se je soočal s kritikami skupin za človekove pravice, saj je imel pomembno vlogo pri načrtovanju vojn v Afganistanu in Iraku, ki so povzročile veliko število civilnih žrtev in kršitve človekovih pravic. V primeru Iraka je vojna temeljila na lažeh, da ima Bagdad orožje za množično uničevanje, ki pa ga nikoli niso našli.

Tudi njegova hči, nekdanja republikanska kongresnica Liz Cheney, glasno kritizira sedanjega republikanskega predsedniškega kandidata, vključno z vpadom Trumpovih privržencev na Kapitol 6. januarja 2021.



Dick Cheney je v petek dejal, da "v 248-letni zgodovini naše države nikoli ni bilo posameznika, ki bi bil večja grožnja naši republiki kot Donald Trump" in opozoril, da nekdanjemu predsedniku nikoli več ne bo mogoče zaupati oblasti. Dodal je še: "Kot državljani smo vsi dolžni postaviti državo nad strankarsko politiko, da bi branili svojo ustavo. Zato bom oddal svoj glas podpredsednici Kamali Harris."

Trump je oba Cheneyjeva v petkovi objavi na družbenem omrežju označil za "nepomembna RINO". Gre za izraz, ki ga uporablja za republikance, ki mu niso zvesti in pomeni "republikanci samo po imenu".