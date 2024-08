Več kot 200 visokih uradnikov republikanske stranke, ki so delali za nekdanjega predsednika Georgea Busha mlajšega in predsedniška kandidata Johna McCaina ter Mitta Romneyja, je v odprtem pismu v ponedeljek izrazilo podporo predsedniški kandidati demokratske stranke Kamali Harris, poroča časopis USA Today.

Podpora z 238 podpisi prihaja po rekordno visoki udeležbi republikanskih politikov in nekdanjih članov vlade Donalda Trumpa na demokratski konvenciji v Chicagu, kjer so kritizirali nekdanjega predsednika ZDA in pozivali Američane, naj volijo Harrisovo. Trumpove kandidature ne podpira niti njegov nekdanji podpredsednik Mike Pence, ki ni šel tako daleč, da bi demokratko podprl.

"Alternativna je preprosto nevzdržna"

Leta 2020 je na volitvah proti Trumpu podobno podporo okrog 150 visokih republikanskih uradnikov dobil tudi tedanji demokratski kandidat, sedanji predsednik ZDA Joe Biden.

"Danes smo se zbrali, da bi skupaj z novimi podpisniki okrepili svoje besede iz leta 2020 ter prvič skupaj javno povedali, da bomo novembra volili za podpredsednico Kamalo Harris in guvernerja Tima Walza. Seveda imamo s podpredsednico in guvernerjem veliko iskrenih, ideoloških nesoglasij, vendar je alternativa preprosto nevzdržna," so zapisali.

Podpisniki: Smo proti še štirim letom kaotičnega Trumpovega vodstva

"Doma bi še štiri leta kaotičnega Trumpovega vodstva prizadela vsakdanje ljudi in oslabila svete ustanove. V tujini bodo demokratična gibanja nepopravljivo ogrožena, saj se bosta Trump in njegov podpredsedniški kandidat JD Vance uklonila diktatorjem, kot je Vladimir Putin, hkrati pa obrnila hrbet našim zaveznikom. Tega ne smemo dopustiti," navaja pismo.