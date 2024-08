Michelle in Barack Obama pozvala demokrate k trdemu delu za izvolitev Kamale Harris

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in prva dama Michelle sta v torek sklenila drugi dan nacionalne konvencije demokratske stranke v Chicagu s pozivom demokratom, naj v naslednjih več kot 70 dneh trdo delajo za izvolitev Kamale Harris na položaj predsednice ZDA. V govorih sta bila večkrat kritična tudi do republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Ta jima na dogodkih v okviru svoje kampanje ni ostal dolžan.

Michelle Obama je Američanom predstavila Harrisovo kot žensko, ki upošteva nasvet, da je treba nekaj narediti, ne pa tarnati in se pritoževati nad usodo. Skupaj z Barackom sta predsedniško kandidatko prikazala kot sočutno osebo, ki bo trdo delala za vse Američane.

Michelle Obama je še zatrdila, da se s Kamalo Harris v Ameriko vrača upanje, kot leta 2008 s kampanjo njenega moža. Vendar pa je dodala, da je treba zato tudi delati. Pri tem je skovala nov slogan Naredi nekaj, ki ga je množica pograbila. Enako uspešen je tudi predelani slogan Baracka Obame. Njegovega Zmoremo so preoblikovali v Ona zmore.

Medtem predsednika ZDA Joeja Bidna Michelle Obama ni omenila, njen mož pa je dejal, da je Biden leta 2020 rešil Ameriko. "Kaos, nesposobnost. Ta film smo že videli in vsi vemo, da je nadaljevanje vedno samo še slabše," je o Trumpovi kandidaturi dejal Obama in zatrdil, da ima izkušnje, zato ve, da je Harrisova pripravljena prevzeti položaj predsednice.

Govorniki so si dali duška

Demokratski delegati so kandidaturi Harrisove in podpredsedniškega kandidata Tima Walza potrdili virtualno že pred konvencijo, v torek pa so izvedli ceremonialno predajo glasov ob glasni glasbi in rajanju, preden so nastopili govorniki. Med njimi je bil neodvisni senator iz Vermonta, ki je zavrnil trditve Trumpove kampanje, da je bilo pod njim vse cvetoče in spomnil na čase pandemije koronavirusa ter zatrdil, da je Amerika okrevala šele pod Bidnom in Harrisovo.

Donald Trump v svojem slogu: Če izmišljotino dovolj dolgo ponavljaš, ti bodo ljudje verjeli



Na konvenciji je nastopila tudi nekdanja tiskovna predstavnica Melanie Trump Stephanie Grisham, ki je dejala, da Trump nima nobene empatije do soljudi. Nekoč naj bi ji razložil, da ni pomembno kaj govoriš, ker če to dovolj časa ponavljaš, ti bodo ljudje verjeli vse.



Svoje besede udejanja tudi v tokratni kampanji. Podpornikom v mestu Howell, ki ga je obiskal v okviru boja za predsedniško mesto, je na primer dejal, da za kriminal v ZDA več ne bo prostora, ko se bo vrnil v Belo hišo in si pri tem izmislil, da je nasilni kriminal v ZDA pod predsednikom ZDA Joejem Bidnom in podpredsednico Kamalo Harris narasel za 43 odstotkov.



Samo med prvim četrtletjem lani in prvim četrtletjem letos je po podatkih FBI v resnici število primerov nasilnega kriminala padlo za 15 odstotkov, umorov pa za 26 odstotkov.

Republikanski župan Mese v Arizoni John Giles je dejal, da Amerika v Beli hiši potrebuje odraslo osebo, ker so vsi videli, kaj se zgodi, ko tega ni. Mož podpredsednice ZDA Doug Emhoff pa je dejal, da je bila poroka z njo prava odločitev in se bo kot takšna izkazala tudi za Ameriko po zmagi na novembrskih volitvah.

Demokratska konvencija bo potekala do četrtka, ko bo imela govor Harrisova, svojega pa bo imel že nocoj Walz. Pred njim se bo po daljšem času na velik oder vrnil bivši predsednik ZDA Bill Clinton, ki velja za enega najboljših govornikov v sodobni zgodovini ameriške politike in ga je Obama šaljivo opredelil kot ministra za razlaganje zadev.

Tudi drugi dan konvencije je bila dvorana po ocenah televizijskih komentatorjev polna energije in navdušenja nad predsedniško kandidatko, ki je po poročanju medijev v slabem mesecu dni za kampanjo zbrala rekordnih pol milijarde dolarjev in prevzema vodstvo v anketah pred Trumpom.

Napovedi o nemirih zaradi protestov proti vojni v Gazi se doslej niso uresničile, protestnikov pa je tudi precej manj od napovedi.

Trump in Vance kritizirala politične nasprotnike

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v torek obiskal mesto Howell v Michiganu, njegov podpredsedniški kandidat J. D. Vance pa Kenosho v Wisconsinu. Dogodka sta izkoristila za kritiko političnih nasprotnikov, ki so ravno zbrani na demokratski nacionalni konvenciji v Chicagu.

Donalnd Trump in J. D. Vance v času demokratske konvencije obiskujeta ključne države srednjega zahoda in gostita manjše prireditve, na katerih kritizirata demokrate in obljubljata odpravo kriminala v ZDA po zmagi na volitvah, poročajo lokalni mediji. Foto: Reuters

Trump in Vance v času demokratske konvencije obiskujeta ključne države srednjega zahoda in gostita manjše prireditve, na katerih kritizirata demokrate in obljubljata odpravo kriminala v ZDA po zmagi na volitvah, poročajo lokalni mediji.

Pri tem je Trump navedel izmišljen podatek, da je nasilni kriminal v ZDA v Bidnovem mandatu narasel za 43 odstotkov, čeprav podatki FBI kažejo, da ta upada.

Obljubil je, da bo zaprl južno mejo in dejal, da ni nobenega razloga, da ne bi užival večinske podpore žensk iz predmestij po ZDA, ker je preprečil, da bi se tam gradili socialni stanovanjski bloki.

Vance obljublja več smrtne kazni

Vance je v Kenoshi zatrdil, da bosta s Trumpom dobila veliko večino glasov članov sindikalnih organizacij, ne glede na to, da voditelji sindikatov v Chicagu izražajo zvestobo demokratom. V to je prepričan zato, ker bo Trump povišal carine na uvoz iz Kitajske.

Vance je še zatrdil, da bo Trumpova vlada zaščitila javnost z izgoni nezakonitih priseljencev, smrtnimi kaznimi za trgovce z mamili in prepovedjo tožb proti policistom. Trump pa namerava v prihodnjih dneh napovedati, da bo uvedel smrtno kazen za posiljevalce otrok.