Macron bo vendarle poizkusil: kdo bo novi premier?

Macron je vodje parlamentarnih strank povabil na pogovore, ki jih je sklical 23. avgusta s ciljem sestaviti novo vlado. "Rezultat teh pogovorov in njihovih sklepov bo imenovanje premierja," so danes sporočili iz urada francoskega predsednika. Dodali so, da so volivci na volitvah 7. julija izrazili željo po spremembi in širšem sodelovanju, zato upajo, da bodo predsednikovi pogovori prispevali pri doseganju najširše in čim stabilnejše parlamentarne večine.

Jasne večine ni

Macron je še pred olimpijskimi igrami napovedal, da bo po njihovem koncu 11. avgusta poskusil imenovati novega predsednika vlade, pri čemer je poudaril, da se morajo stranke v razdrobljenem parlamentu brez jasne večine najprej povezati in nato oblikovati široko koalicijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Olimpijske igre so sicer izboljšale mračno razpoloženje, ki je v Franciji s preuranjenimi napovedmi o močni zmagi skrajno desnega Nacionalnega zbora vladalo na predčasnih volitvah, ki jih je francoski predsednik nepričakovano razpisal po porazu na junijskih evropskih volitvah. Toda analitiki ocenjujejo, da uspešna izvedba olimpijskih iger ne bo nujno okrepila Macronovih pogajalskih izhodišč pred začetkom sestavljanja nove vlade, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Macron zavrnil predlaganega kandidata

V drugem krogu predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji namreč nobena stran ni dobila absolutne večine v 557-članskem parlamentu. Po volitvah je Macron zavrnil možnost, da bi vodenje vlade poveril Jeanu-Lucu Melenchonu, vodji levega zavezništva Nova ljudska fronta (NLF), ki je v drugem krogu volitev 7. julija dobila največ, 180 od 577 sedežev. NLF je že predlagala novo ime, in sicer za predsednico vlade želijo 37-letno ekonomistko Lucie Castets.