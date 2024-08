Dogovor o soočenju na televiziji ABC je bil sprejet med Trumpovo kampanjo in kampanjo predsednika ZDA Joeja Bidna, še preden je ta konec julija odstopil od tekme za drugi mandat in izrazil podporo podpredsednici Kamali Harris.

Nesoglasje glede mikrofonov

Volilna štaba Trumpa in Harrisova sta načeloma sprejela enak dogovor, vendar pa je demokratka predlagala spremembo pravil. Bidnov štab je zahteval in dobil pravilo, da se mikrofon kandidata v času, ko ta nima besede, izključi. Svetovalec Harrisove Brian Fallon pa je televiziji ABC predlagal, naj mikrofone obeh kandidatov ves čas pustijo vključene.

"Kot mi razumemo, bi Trumpovi upravitelji raje imeli izključen mikrofon, ker menijo, da se njihov kandidat ne bo zmogel obnašati predsedniško vseh 90 minut soočenja," Fallonove besede navaja ameriški časnik Washington Post.

"Kampanja nasprotnice se je strinjala o enakih pravilih, kot so veljala za soočenje na televiziji CNN. Nato pa so zaprosili za to, da bi kandidata med soočenjem sedela in bi lahko imela pred seboj zapiske. Mi se s temi spremembami nismo strinjali," pa je dejal Trumpov svetovalec Jason Miller, ki je menil, da se Harrisova s spremembami pravil želi izogniti soočenju.

Trump še naprej v svojem slogu

Trump je pred tem v nedeljo v objavi na omrežju Truth Social kritiziral televizijo ABC in njene voditelje, pa tudi Kamalo Harris.

"Kdaj bo tovarišica Harris začela odgovarjati na vprašanja? Je radikalna levičarka, javnost mora izvedeti, za kaj se zavzema – za revščino in neuspeh Amerike. Intervjuje zavrača, ker ne zaupa lastni inteligenci, sedaj pa skuša še spremeniti pravila za soočenje na lažnih ABC novicah," je med drugim zapisal Trump, ki si medtem želi soočenja na televiziji Fox News s polno dvorano občinstva.

Bidnova kampanja je sicer izključene mikrofone za junijsko soočenje na televiziji CNN, kjer se je predsednik ZDA zelo slabo odrezal, zahtevala zato, ker ni želela ponovitve soočenja iz leta 2020, ko je Trump kričal čez Bidna in mu nenehno skakal v besedo.

Harrisova pa je ubrala drugačno pot in želi ameriški javnosti predstaviti Trumpa v njegovi "pravi podobi". Njena kampanja ga namreč označuje kot neresnega in čudnega. Nekateri republikanci medtem Trumpa pozivajo, naj neha z osebnimi napadi in žalitvami in se raje osredotoči na razlike v gospodarski politiki, saj imajo številni prebivalci ZDA vtis, da jim je bilo v časih Trumpovega vladanja bolje kot danes.