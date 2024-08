Zaskrbljeni Trump z lažmi nad Harrisovo

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v četrtek na novinarski konferenci v New Jerseyju kritično in nesramno govoril o svoji demokratski nasprotnici Kamali Harris ter nizal zavajajoče izjave o stanju gospodarstva ZDA, poročajo ameriški mediji.

Na novinarski konferenci je Trump zatrdil, da je upravičen do osebnih napadov na Kamalo Harris, ter dejal, da je zelo jezen nanjo, ker je uničila državo in ne spoštuje njene inteligence. "Kamala Harris je radikalna liberalka iz Kalifornije, ki je uničila gospodarstvo, mejo in ves svet," je dejal.

V uvodu pred novinarskimi vprašanji je zatrjeval, da je gospodarstvo v času njegovega predsedniškega mandata od leta 2017 do leta 2021 cvetelo kot še nikoli v ameriški zgodovini. Nato je bil kritičen, da so se pod vodstvom Kamale Harris stroški za tipično ameriško gospodinjstvo povišali za 28 tisoč dolarjev.

Bonitetna agencija Moody's je sicer izračunala, da je povišanje inflacije zaradi motenj v oskrbovalnih verigah po koncu pandemije koronavirusa tipično gospodinjstvo stalo 8500 dolarjev.

Ukrepe zaradi pandemije pripisuje sebi

Trump se je pohvalil še z nizkimi hipotekarnimi obrestnimi merami v času svojega mandata. Te so bile sicer nizke, ker je centralna banka Federal Reserve v času pandemije ključno obrestno mero znižala na skoraj ničlo.

Poudaril je tudi, da je sto odstotkov novih delovnih mest v zadnjem letu šlo migrantom. Analiza inštituta Brookings je ugotovila, da je zaposlovanje v ZDA rojenih Američanov lani naraslo za 740 tisoč, zaposlovanje delavcev, rojenih na tujem, pa za 1,7 milijona.

Trump je Harrisovo obtožil še, da želi odvzeti finančna sredstva policijam, česar ni nikoli podprla, in zatrdil, da je leta 2020 zmagal v zvezni državi Pensilvanija. Takrat je sicer izgubil z demokratom Joejem Bidnom za 80 tisoč glasov.

Navedel je tudi, da je Biden uničil ameriško naftno industrijo, ki je dejansko v letih demokratovega mandata povečala proizvodnjo na rekordno raven.