Poslovnež in milijarder Elon Musk je na svojem omrežju X v živo intervjuval republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Ta se je po več kot letu dni vrnil na družbeno omrežje X in v dvournem pogovoru večkrat poudaril, da je tarča političnega maščevanja. Naklonjenosti drug do drugega nista skrivala in na neki točki je Musk izrazil željo, da bi se kot član komisije za učinkovitost pridružil Trumpovi administraciji. Ta je njegovo idejo pozdravil z besedami, da potrebuje nekoga, ki ima veliko moči, poguma in pameti.

"Intervju bo brez scenarija in brez omejitev glede tem, zato bi moralo biti zelo zabavno," je na svojem omrežju X že v nedeljo zapisal Elon Musk. Trump je medtem v svoji prvi objavi na omrežju X po več kot letu dni delil videoposnetek svoje kampanje, v katerem se je prikazal kot žrtev preganjanja sil, ki želijo uničiti ZDA.

Z intervjujem naj bi začela ob dveh ponoči po našem času, a se je zaradi tehničnih težav, ki so se pojavile, ko se je za ogled prijavilo več kot sto tisoč uporabnikov omrežja X, vse zamaknilo za več kot 40 minut.

"Zdi se, da gre za ogromen napad DDoS na X. Prizadevamo si, da bi ga zaustavili. V najslabšem primeru bomo začeli z majhnim številom poslušalcev v živo in nato predvajali nemontiran posnetek takoj po koncu," je Musk napovedal med odpravljanjem težav.

Ko se je intervju končno začel, je števec omrežja X zabeležil 1,3 milijona registracij. Nekdanji predsednik ZDA je občasno zvenel, kot bi šepetal, zato so nekateri poslušalci komentirali, da je slišati kot junak iz risanke.

Almost all of legacy media will trash the Trump conversation, thus driving total listeners probably past 200+ million 😂 https://t.co/44Mhr2hkAu — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

V uvodu je Musk pohvalil Trumpa za hrabrost, ki jo je izkazal ob poskusu atentata 13. julija. Trump je podrobno pripovedoval o tistem dnevu in zatrdil, da se oktobra namerava vrniti v Butler v Pensilvanijo na volilni shod.

V dvournem intervjuju sta se pogovarjala o Trumpovi nasprotnici, demokratski kandidatki Kamali Harris, Evropski uniji, Kitajski, podnebnih spremembah, cenzuri in migracijah. Trump je obljubil največjo deportacijo v zgodovini ZDA in izpostavil, da Rusija ne bi napadla Ukrajine, če bi on ostal na položaju predsednika ZDA. Ob tem pa je pohvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina, kitajskega predsednika Ši Džinpinga in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Izkoristil je priložnost in večkrat poudaril, da je žrtev političnega maščevanja, Musk pa mu je medtem izrazil svojo podporo.

Umik Joa Bidna iz predsedniške tekme je označil za "državni udar", svojo novo nasprotnico, demokratsko kandidatko Kamalo Harris, pa za "noro radikalno levičarko", ki je slabša od Bernieja Sandersa. "Odkar se je vsa ta prevara začela, ni dala niti enega intervjuja," je dejal Trump, ki glede na javnomnenjske raziskave izgublja prednost v tekmi za Belo hišo.

Musk bi se pridružil Trumpovi administraciji

Musk mu je odvrnil, da je bistveno, da zmaga na volitvah v dobro države. Ob tem je predlagal, da bi bil rad član odbora za zmanjševanje stroškov. "Mislim, da bi bilo super imeti samo vladno komisijo za učinkovitost, ki bi pregledala takšne stvari in zagotovila, da se denar davkoplačevalcev porabi na dober način," je pojasnil Musk in dodal, da bi z veseljem pomagal pri takšni komisiji.

Trump je idejo, da se Musk pridruži njegovi naslednji administraciji, pozdravil. "Ti si najboljši pri zmanjševanju stroškov. Potrebujem Elona Muska, potrebujem nekoga, ki ima veliko moči, poguma in pameti. Želim zapreti Ministrstvo za izobraževanje, izobraževanje preseliti nazaj v države," mu je odvrnil Trump.

Musk je Trumpovo kampanjo podprl kmalu po poskusu atentata 13. julija. Konec julija je nato zanikal poročila, da namerava za podporo Trumpu nameniti po 45 milijonov dolarjev na mesec. Potrdil pa je, da je ustanovil svoj odbor za politično akcijo z imenom America PAC in vanj vplačuje manjše zneske.

Po pogovoru s Trumpom je Musk pred mikrofon povabil tudi Kamalo Harris. "Vesel bi bil, če bi na X Spaces gostil tudi Kamalo," je zapisal.