Harrisova v anketah pred Trumpom: Je razlika dovolj velika?

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je že nekaj dni pred začetkom nacionalne konvencije demokratske stranke začela prevzemati vodstvo v predvolilnih anketah proti predsedniškemu kandidatu republikancev Donaldu Trumpu. Po zadnji anketi analitičnega podjetja Cook report demokratka sedaj vodi v večini ključnih držav. Analitki sicer trenutno vodstvo Harrisove pripisujejo "medenim tednom" njene predvolilne kampanje. In opozarjajo, da se bo morala Harissova še dokazati, predvsem v soočenjih s Trumpom.

V sredo objavljena anketa inštituta Monmouth ugotavlja, da bi v tem trenutku demokratko Harrisovo podprlo 48 odstotkov ameriških volivcev, republikanca Trumpa pa 43 odstotkov.

V ponedeljek objavljena anketa raziskovalne platforme Morning Consult daje Harris 47-odstotno podporo, Trumpu pa 44-odstotno. Anketa revije Economist daje prednost Harissovi v razmerju 46 proti 44 odstotkom, po prejšnji četrtek objavljeni anketi agencije Reuters pa bi Harissovo podprlo 42, Trumpa pa 37 odstotkov vprašanih.

Konec julija Trump še v vodstvu

Trump je sicer v osmih nacionalnih anketah, objavljenih konec julija, vodil pred demokratko, ki pa je po zadnji anketi podjetja Cook začela prevzemati vodstvo v ključnih zveznih državah, potem ko že vodi v povprečju zadnjih nacionalnih anket organizacij 538 in RealClearPolitics.

Anketa Monmouth kaže na to, kaj se je spremenilo, odkar je predsednik Joe Biden julija odstopil od kampanje za ponovno izvolitev.

Navdušenje demokratskih volivcev za udeležbo na volitvah je s 46 odstotkov v juniju naraslo na 85 odstotkov, navdušenje republikancev pa je ostalo pri 71 odstotkih tudi po poskusu atentata na Trumpa.

Harissova s podporo mladih

Harissova je dobila podporo mladih volivcev in tistih, ki ne podpirajo ne Bidna in ne Trumpa, ampak so si želeli nekoga novega. Trenutno je nad svojo kandidatko navdušenih 92 odstotkov demokratov, nad Trumpom pa ostaja navdušenih 85 odstotkov republikancev.

Okrog 57 odstotkov ameriških volivcev meni, da je Harissova duševno in fizično sposobna opravljati položaj predsednice države, za Trumpa pa je takega mnenja le 47 odstotkov volivcev. V Bidnove sposobnosti je pred odstopom od kampanje zaupalo le 32 odstotkov volivcev.

Harissova po anketi Cook vodi pred Trumpom v Michiganu, Pensilvaniji, Wisconsinu in celo Arizoni, Severni Karolini ter Georgii.