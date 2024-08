Nekdanji predsednik ZDA in kandidat ameriških republikancev Donald Trump na novembrskih predsedniških volitvah je v četrtek dejal, da bi sodeloval na treh televizijskih soočenjih s podpredsednico ZDA in predsedniško kandidatko demokratov Kamalo Harris v septembru. Televizija ABC pa je nocoj potrdila, da bo soočenje potekalo 10. septembra.

Kot je dejal Trump na novinarski konferenci na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, je v septembru pripravljen sodelovati na soočenjih s Harris na televizijah Fox, NBC in ABC. "Upam, da bodo to sprejeli," je po poročanju BBC namignil kampanji Harris.

Podrobnosti o tem, kje naj bi potekala soočenja in ali naj bi bilo prisotno občinstvo, ni navedel.

Trump si je premislil, sprva na soočenja na ABC News ni pristal

Še pred odstopom predsednika ZDA Joeja Bidna od kandidature je bilo predvideno, da se bosta predsedniška kandidata demokratov in republikancev soočila 10. septembra na televiziji ABC News. Ta termin je potrdil tudi štab podpredsednice Harris, Trump pa sprva nanj ni pristal in je predlagal soočenje na televiziji Fox News 4. septembra.

Televizija ABS je nocoj na družbenem omrežju X potrdila, da bo soočenje Trumpa in Harris na tej televiziji potekalo 10. septembra. "Podpredsednica Harris in nekdanji predsednik Trump sta potrdila, da se bosta dogodka udeležila," so sporočili.

Trump je danes tudi napovedal, da bo v ponedeljek zvečer opravil intervju z Elonom Muskom, ki ga je označil za "pogumnega", ker je podprl njegovo predsedniško kandidaturo. Podrobnosti o tem, kje bo potekal intervju, prav tako niso potrjene, zelo verjetno pa bo objavljen na omrežju X, poroča BBC.

Vdor podpornikov Donalda Trumpa v kongres ZDA, 6. januar 2021. Foto: Reuters

Prenos oblasti po volitvah bo potekal mirno, če bodo volitve poštene, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes še dejal Trump. "Seveda bo prišlo do mirnega prenosa oblasti, kot je bilo tudi zadnjič," je zatrdil. Trump sicer poraza pred petimi leti ni priznal, njegovi privrženci pa so ob potrjevanju volilnega izida januarja 2021 vdrli v kongres, potem ko jih je pozval, naj gredo tja in se borijo.