Na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v nedeljo znova izvedli poskus atentat. Osumljenec, Ryan Wesley Routh, je želel atentat na Trumpa izvesti, ko je bil ta na igrišču za golf, a je Routha opazil agent tajne službe in ga napadel. Trump pri poskus atentata ni bil ranjen. Osumljenec naj bi bil velik podpornik Ukrajine.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je igral golf v International Golf Clubu v West Palm Beachu, ko so nenadoma odjeknili streli. Igrišče so nemudoma zaprli.

Pozneje so sporočili, da je bil Trump znova tarča poskusa atentata. Do najhujšega ni prišlo, ker je agent tajne službe opazil orožje v stilu AK-47, ki je štrlelo iz grmovja na igrišču za golf okoli luknje pred mestom, kjer je igral Trump, in začel streljati na osumljenca, poročajo ameriški mediji.

Osumljenec pobegnil, a so ga pol ure pozneje aretirali

Osumljenec je pobegnil z avtomobilom in za seboj pustil polavtomatsko puško ter kamero GoPro, poroča televizija NBC, ki navaja tajno službo. Slabe pol ure kasneje so ga ustavili na avtocesti I-95 in ga brez težav aretirali. Beg z igrišča za golf so opazile priče, ki so fotografirale njegov avtomobil in informacije predale policistom.

Poskusa atentata na Trumpa je osumljen 58-letni Ryan Wesley Routh s Havajev. Routh je imel pred leti že nekaj težav z zakonom. Leta 2002 je bil aretiran, potem ko ga je ustavila policija in je domnevno položil roko na strelno orožje, preden se je zabarikadiral v podjetju. Prav tako mu je bilo naloženo, da mora plačati več deset tisoč dolarjev tožnikom v civilnih tožbah, državni in zvezni organi pa so ga obtožili, da ni pravočasno plačal davkov, poroča CNN. Foto: Reuters

Osumljenec naj bi bil podpornik Ukrajine

Osumljenec poskusa atentata je 58-letni Ryan Wesley Routh. Ta je lani v intervjuju za medij Semafor dejal, da aktivno pomaga novačiti tuje borce za vojno proti Rusiji v Ukrajini. Za romunsko izdajo Newsweeka je leta 2022 povedal, da se je skušal tudi sam podati v boj, vendar ga je ukrajinska vojska zavrnila zaradi starosti in pomanjkanja vojaških izkušenj.

Potem je ostal v Kijevu in novačil tuje prostovoljce za boj na strani Ukrajine. Leta 2023 je za New York Times dejal, da si prizadeva za to pridobiti tudi afganistanske vojske, ki so pobegnili pred talibani. Za to naj bi lobiral tudi v Washingtonu.

Policija preiskuje nekdanje prebivališče Ryana Wesleya Routha v Severni Karolini. Routh zdaj živi na Havajih, ker ima majhno gradbeno podjetje. Foto: Reuters

Predsednika ZDA Joeja Bidna in podpredsednico Kamalo Harris so obvestili o incidentu. "Kot sem že velikokrat dejal, v naši državi ni prostora za politično nasilje ali nasilje nasploh. Svoji ekipi sem naročil, da tajni službi zagotovi vse potrebno za varnost nekdanjega predsednika," je sporočil Biden in izrazil olajšanje, da Trump ni bil poškodovan. Podobno je v posebni izjavi sporočila tudi Kamala Harris.

Osumljenčev sin: Oče je pošten delavni človek

Oran Routh, sin Ryana Wesleyja Routha, je v pogovoru za CNN svojega očeta opisal kot "ljubečega in skrbnega očeta ter poštenega delavnega človeka". Zdi se mu tudi malo verjetno, da bi oče naredil kaj norega, kaj šele nasilnega.

Več sledi ...