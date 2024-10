Donald Trump se je v Butler v Pensilvaniji vrnil natanko mesec dni pred predsedniškimi volitvami. V govoru se je obregnil tudi ob svoje politične nasprotnike in jih označil za notranje sovražnike, ki da so si prizadevali, da bi bil obtožen, in "kdo ve, morda so me celo poskušali ubiti". Navdušenja nad Trumpom ni skrival tudi milijarder Elon Musk.

Foto: Reuters