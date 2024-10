Trump se je v prizadevanjih za razveljavitev poraza na volitvah zatekel h kaznivim dejanjem, navaja Smithova vloga.

Nekateri politični analitiki menijo, da gre za tako imenovano oktobrsko presenečenje pred volitvami, ki bodo 5. novembra, vendar pa večina meni, da to ne bo spremenilo ničesar, saj so mnenja Američanov o Trumpu po osmih letih, odkar je vstopil v politiko, trdna.

Smith je moral malce spremeniti obtožnico proti Trumpu, potem ko je vrhovno sodišče ZDA sprejelo odločitev glede predsedniške imunitete. Konservativna večina sodišča je sklenila, da ima predsednik imuniteto za vsa dejanja, ki jih izvrši v okviru svojih uradnih dolžnosti.

Peance ni hotel sodelovati pri Trumpovem načrtu

Smith je prvo obtožnico vložil že avgusta 2023, potem je vrhovno sodišče postopek zavleklo z odločanjem o imuniteti in Smith je nato septembra vložil spremenjeno nadomestno obtožnico. Iz nje je črtal Trumpova dejanja po volitvah 2020, ki bi lahko veljala za uradno dolžnost.

Vloga opisuje, kako so se Trump in zavezniki že pred volitvami 2020 pripravljali na spodnašanje izida volitev, če bo na njih izgubil. V sodelovanje so skušali prepričati tudi tedanjega podpredsednika ZDA Mikea Pencea, ki pa v vlogi predsedujočega kongresnemu potrjevanju elektorskih glasov ni hotel razveljaviti izidov volitev po državah. Pence je Trumpu povedal, da nima ustavnih pooblastil.

Vloga je razdeljena na štiri dele, poroča med drugimi televizija CBS. Prvi del niza dokaze proti Trumpu, ki so bili vključeni v popravljeno obtožnico. Drugi in tretji del razlagata, kako v obtožnici ni ničesar, kar bi padlo pod predsedniško imuniteto, zadnji del pa prepričuje sodišče, da nadaljuje s postopkom.

Smith trdi, da je bil Trumpov naklep, da kljub porazu ostane na oblasti, kaznivo dejanje predsedniškega kandidata, ki ne spada v uradne predsedniške dolžnosti.

"Izvršna veja oblasti po ustavi nima nobene vloge pri volilnih postopkih zveznih držav. Ravno nasprotno, saj ustava predsednika iz tega procesa izključuje, da bi ga zaščitil pred volilnimi zlorabami," trdi Smith.

Konservativna večina sodišča je sklenila, da ima predsednik imuniteto za vsa dejanja, ki jih izvrši v okviru svojih uradnih dolžnosti.

Trump sredi preštevanja glasovnic razglasil zmago in vložil tožbe proti volilnim izidom v ključnih zveznih državah

Zgodba se začne pred volitvami leta 2020, ko je bil Trump obveščen o verjetnosti, da bodo številni demokratski volivci glasovali po pošti in da bodo njihovi glasovi prešteti po dnevu volitev. Trump je svetovalcem povedal, da bo preprosto sredi preštevanja glasovnic razglasil zmago, kar je potem tudi dejansko storil, trdi Smith.

Pri tem Trump ni bil uspešen, zato se je odločil za vlaganje tožb proti volilnim izidom v ključnih zveznih državah. Po navedbah tožilstva naj bi Trump in njegovi zavezniki navajali lažne trditve o goljufijah in jih skušali uporabiti kot podlago za imenovanje nadomestnega seznama elektorjev, ki bi podprli neutemeljene trditve o zmagi.

Prav tako so pritiskali na lokalne in državne uradnike, Trumpove dezinformacije pa so doživele vrhunec z napadom na kongres 6. januarja 2021. V vlogi je navedeno, da je Pence prijateljsko skušal prepričati Trumpa, naj sprejme poraz.

"Vendar pa je potem 6. januarja 2021 svoji množici povedal veliko istih laži, ki jih je govoril že mesece, in jasno povedal, da od svojih podpornikov pričakuje, da bodo ukrepali. Obtoženi jim je naročil, naj gredo na Kapitol," navaja v vlogi, ki dodaja, da je Trump napad spremljal po televiziji in vmes objavljal sporočila proti Penceu.

Tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung je kritiziral objavo dokumentacije in jo označil za lažno in protiustavno. "Celotna zadeva je pristranski, protiustavni lov na čarovnice, ki bi ga bilo treba v celoti zavrniti, skupaj z vsemi preostalimi demokratskimi prevarami," je sporočil Cheung, navaja CBS.