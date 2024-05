Organizatorji so koncert napovedali kot navdušujoč in dinamičen šov, ki bo postregel z njegovimi največjimi uspešnicami ob spremljavi električne rok zasedbe.

Sting je v Ljubljani nastopil že večkrat, leta 2019 in leta 2011 v dvorani Stožice ter leta 2000 v Hali Tivoli. Na koncertu leta 2011 ga je spremljal Orkester Slovenske filharmonije, s katerim je v sklopu turneje Symphonicity izvajal skladbe v simfoničnih aranžmajih.

Samostojno pot začel v prvi polovici 80. let

Mednarodno prepoznavnost je dosegel z zasedbo The Police, ki je nastala leta 1977. Skupina je objavila pet studijskih albumov in prispevala uspešnice, kot so Fields of Gold, Message in a Bottle, Roxanne in Every Breath You Take. Po prenehanju delovanja zasedbe se je Sting sredi prve polovice 80. let odločil za samostojno pot, ki mu je prinesla številne nagrade in priznanja, med drugim 17 grammyjev. Med uspešnice samostojne kariere so se zapisale denimo Englishman in New York, Fields of Gold in Shape of My Heart.

Že s skupino The Police je postal eden najbolje prodajanih glasbenikov, skupaj z njimi in samostojno pa je prodal več kot sto milijonov albumov. Nastopil je tudi v več filmih in ustvaril muzikal The Last Ship za Broadway. Svoj zadnji, 15. studijski album z naslovom The Bridge je objavil leta 2021.

Njegova tokratna turneja po Evropi bo trajala do konca avgusta, nato se bo s svojim repertoarjem preselil v ZDA.

Britanski glasbenik Sting z ženo Trudie Styler na filmskem festivalu v Cannesu Foto: Reuters

