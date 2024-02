Na sodišču boj za ukradene zapiske za album Hotel California

Zapiski so nastali med ustvarjanjem končnih različic besedil za uspešnice, kot je Hotel California. Gre za "nekaj neumnosti, ki smo jih zapisali" med ustvarjanjem, je povedal Henley, ki je trenutno na poslovilni svetovni turneji. "Ni bilo mišljeno, da bi jih kdo videl," je dodal 76-letnik.

Obtoženci, Craig Inciardi in Edward Kosinski, ki sta se znašla na zatožni klopi na newyorškem sodišču zaradi domnevnega posedovanja ukradenih predmetov, in Glenn Horowitz, ki ga obtožnica bremeni kaznive posesti, so se izrekli za nedolžne. Trdijo namreč, da so sporne dokumente pridobili v skladu z zakonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina je avtorju zaupala zapiske, ta jih ni nikoli vrnil

Primer sega v pozna 70. leta prejšnjega stoletja, ko je skupina avtorju nastajajoče biografije o Eaglesih v roke zaupala zapiske, ta pa jih ni nikoli vrnil.

Henley je na sodišču to označil za krajo, vendar obramba obtožbo zavrača, saj sojenje ne poteka zoper avtorja biografije, ki naj bi leta 2005 zapiske prodal Horowitzu, zbiratelju redkih knjig, ta pa jih je nato prodal drugima dvema obtožencema.

Skupina Eagles Foto: Guliverimage

Dele zapiskov so opazili na internetu

Več let po tem, ko je skupina razpadla, so njeni nekdanji člani dele zapiskov opazili na internetu. Prvič leta 2012. Henley jih je na koncu sam kupil za 8.500 ameriških dolarjev (7.850 evrov), ker se mu je to zdel najlažji in najučinkovitejši način, da jih dobi nazaj.

Nekaj preostalih strani se je v naslednjih nekaj letih pojavilo na dražbah, skupaj s svežnjem 12 strani rokopisa za pesem Hotel California. "Glede tega so me enkrat izsiljevali," je povedal Henley, ki je zadevo prijavil tožilstvu leta 2016.