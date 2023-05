Komentatorji so bili šokirani, ko sta Vlasta in Rok razkrila, kaj se je dogajalo po koncu šova #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnji epizodi komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled so se ustaljeni trojici komentatorjev v studiu pridružili tudi nekateri kandidati iz šova Poroka na prvi pogled. Kot zadnja sta jih obiskala Vlasta in Rok, ki sta tokrat zelo iskreno in pristno pojasnila, kaj je bilo dejansko krivo za konec njune zveze, ki je bila v šovu idilična, po koncu šova pa vse prej kot to.

Špelo Grošelj je sprva zanimalo, zakaj se je na videz popoln zakon med Vlasto in Rokom po odhodu iz šova končal. "Sploh ne vem, kaj se je zgodilo. Ko sva prišla iz šova, sva kar na hitro zaključila, potem pa sva še enkrat poskusila in ni šlo," je prvi začel pojasnjevati Rok, v besedo pa mu je skočila Špela Grošelj, ki ga je prosila, naj vse skupaj opiše podrobneje.

"Midva sva začela dobro. Bila sva skupaj in se odločila, da bova na tem gradila," je ponovno začel razlagati Rok, Vlasta pa je dodala, da je vse skupaj trajalo malce več kot mesec dni po eksperimentu.

"Mogoče sem potem tudi jaz malce preveč želela vedeti, kdaj se bo odselil od staršev in si poiskal službo. Ko sem ga postavila pred dejstva, se je on začel umikati in potreboval več časa zase ter za druženje s prijatelji. Mogoče tudi za popivanje, česar pa jaz v resni zvezi ne potrebujem," je še razkrila.

Prav zaradi tega se je popolni par letošnjega eksperimenta po njunih besedah začel oddaljevati. "Do ponovnega snidenja v šovu," je priznala Vlasta. Za tem sta se po njenih besedah z Rokom ponovno začela pogovarjati, Rok pa ji je tudi priznal, da je on naredil napako. "Žal pa se je naposled izkazal za nepristnega in počel stvari, ki so zame moralno sporne," je še iskreno pripomnila.

Tanja Kocman je bila nad opisano razliko med šovom in resničnim življenjem šokirana, Špela Grošelj pa je dejala, da ji je bila zelo všeč Vlastina neposrednost. Vseeno je hotela preveriti še govorice, ki so jih komentatorji prejeli v sporočilih na Instagramu. "Ali je res, da je bila vpletena tudi tretja oseba?" ju je vprašala.

Rok se je samo zasmejal in zatrdil, da ne, Vlasta pa je odvrnila: "Ena sama oseba mene ne bi niti prizadela niti presenetila." To je šokiralo tako komentatorje kot Roka, ki ga je Špela prosila, naj Vlastine besede komentira.

"Jaz vam glede tega nimam kaj povedati. Očitno se je zgodilo, kar se je zgodilo. Pri meni je bilo vse vrhunsko. Vlasta mi je bila super ženska in ničesar ne obžalujem. Kar se je na koncu zgodilo med nama, se je pa pač zgodilo," je odvrnil. Špela ga je hitro popravila, da se je v resnici vse ugasnilo.

Rok se je strinjal, da se je ugasnilo na eni strani, Miha Hercog in Špela Grošelj pa sta nanj planila kot prava predatorja, saj ju je zanimalo, kdo je krivdo za to. Rok jima je odvrnil: "Midva že znotraj šova nisva imela te popolne komunikacije, kot je bila prikazana. Takrat, ko sva se sprla, sva namreč vsak drugače razumela stvari in tudi zunaj eksperimenta se je dogajalo enako."

Za konec je komentatorje zanimalo, ali bi Rok dandanes v določenih primerih ravnal drugače, kot je, on pa je zatrdil: "V šovu ne bi storil nič drugače, ker sem se v njem vsak trenutek imel vrhunsko. Tudi vse, kar sem rekel, sem mislil resno. Bil pa je en problem, ki je mene zelo motil. Jaz sem vedno podiral zidove in gradil mostove. V šovu je bilo tega zelo veliko, ko smo prišli ven, pa vedno manj in zato sem se začel umikati. Postalo je tako, da če jaz nisem komuniciral, potem sploh nisva komunicirala."

Komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled se je skupaj s šovom Poroka na prvi pogled v tem tednu končala. Na Planetu lahko zdaj od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak.

