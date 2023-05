Moža zamenjala za sostanovalca #video

Naš eksperiment Poroka na prvi pogled je končan, kot smo lahko videli, pa se za pare vse ni izšlo po načrtih. O podrobnosti smo se to jutro pogovarjali v oddaji Jutro na Planetu.

Foto: zajem zaslona

Mi se še vedno videvamo, se zabavamo in smo po šovu še vedno povezani, so bili jasni gostje. Z nami so bili nevesti Tina in Anna ter ženina Aleš in Blaž.

Med nami ni zamer, kar je bilo, je bilo, in smo v dobrih odnosih je razložil Aleš. Ker je ženin, ki je imel najbolj razburljivo dogajanje v šovu, smo ga povprašali tudi o njegovi prvi ženi Jasmini. Zadnja je po zadnjem snidenju, dejala v intervjuju za Planet TV, da je Aleš zanjo mevža in da obžaluje le to, da eksperimenta ni zapustila takoj, ko ga je zagledala, saj je ne privlačijo moški brez las.

A Aleš gre naprej tudi po šovu, ne gre na njeno raven, nikoli ne bo šel na njeno raven, pravi. Tina in Blaž sta nam zaupala, kakšna je zgodba za njunimi tetovažami, ki sta si jih naredila v šovu, in da vsega ženinega početja Blaž ni odobraval. Ter tudi o tem, kako težko je biti skupaj ves dan. Več pa v zgornjem videu.

Pogovor pa je začinila Anna, ko je televizijskega moža označila za sostanovalca. Dejala, da je že šest let živi sama s hčerko, zdaj pa je dobila super sostanovalca, super prijatelja. Aleš se je le namuznil, saj ga je zmotila beseda sostanovalec. Ko je spoznal Anno, je pomislil na film Kako se znebiti moža v desetih dneh.

Svoje mnenje so povedali le omenjeni ženin in neveste, nocoj bodo brez dlake na jeziku svoje povedali še preostali. Zato ne zamudite zadnje komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled.

