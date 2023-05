Nocoj bomo izvedeli, katera dva kandidata sta po koncu eksperimenta ponovno postala par

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnji epizodi šova Poroka na prvi pogled si boste lahko nocoj ob 21. uri ogledali še drugi del zadnjega snidenja s strokovnjaki, v katerem bodo svoje vtise o eksperimentu strnili še Meri, Matevž, Maša, Žan ter Damir in Anita. Pri tem bomo na presenečenje vseh izvedeli, katera dva od naštetih sta se po koncu šova ponovno povezala in sta še danes srečno zaljubljena.

Druga sezona šova Poroka na prvi pogled se nocoj ob 21. uri končuje. V drugem delu zadnjega snidenja s strokovnjaki bosta prva na kavč sedla Meri in Matevž, sledila jima bosta Maša in Žan, na koncu pa se bosta z njimi prek videoklica pogovorila tudi Damir in Anita.

Vsi bodo obudili spomine na eksperiment, strnili svoje vtise in povedali, kaj so se v njem naučili. Zadnja oddaja bo postregla tudi z razkritjem, katera dva kandidata iz šova sta se po koncu eksperimenta ponovno zbližala in sta še danes srečno zaljubljena. Ne zamudite!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate samo še nocoj ob 21. uri. Pred tem si lahko ogledate še epizodo zabavne kuharske oddaje oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri.

