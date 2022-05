Tomi Meglič o skupini LPS: Preveč so izstopali v svoji nedrugačnosti

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko sicer na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat v rubriki 3, 2, 1 posvetili trem najbolj bizarnim in nenavadnim nastopom iz celotne zgodovine tekmovanja za pesem Evrovizije. Poleg tega smo tri znane Slovence povprašali po mnenju o samem tekmovanju. Kaj so razkrili Tomi Meglič, Aleš Vovk - Raay in Domen Valič?

Evrovizija sploh v zadnjih letih vsakokrat poskrbi za kar nekaj trenutkov, ki si jih dobro zapomnimo, četudi nismo prepričani, da si to res zaslužijo. V začetku je bila nedvomno v ospredju prireditve glasba, danes pa to skoraj težko trdimo. V zadnjih letih je namreč precej več poudarka na samem nastopu in zgodbi, pogosto pa je cilj tudi šokiranje občinstva.

Marsikatera država se lahko pohvali s tem, da je na evrovizijski izbor poslala predstavnike s precej izstopajočimi točkami. Evrovizija je sicer pogosto dogedek, ki razdeli občinstvo. Pri gledalcih so vsakokrat prisotna močna čustva, ki so bodisi pozitivna bodisi negativna, kar je posledica raznolikosti glasbenih okusov.

V rubriki 3, 2, 1 smo tokrat za vas izbrali tri najbolj čudne nastope. Na tretje mesto smo postavili pesem Dancing Lasha Tumbai, ki jo je izvajal pevec, ki si je nadel umetniško ime Verka Serdučka, iz Ukrajine leta 2007. Nastopili so v futuristični modni opravi, ki so jo dizajnirali pri znani modni blagovni znamki Dolce & Gabanna. V njihovi pesmi se prepletajo angleški, ukrajinski, ruski in nemški jezik. Evropo so predstavniki Ukrajine navdušili, saj so takrat na izboru osvojili drugo mesto!

Na drugem mestu so pristali finski predstavniki – skupina Lordi –, ki je odpela pesem Hard Rock Hallelujah, leta 2006. Pesem sicer lahko uvrstimo v krščanski metal, nastop Lordov pa je obeležila izjemno vpadljiva oprava s kostumi, ki so jih med drugim sestavljala usnjena netopirjeva krila. Za vrhunec nastopa je poskrbela tudi pirotehnika, so pa obenem tudi prvi, ki so za rodno državo osvojili naziv zmagovalca na Evroviziji. Obenem so tudi edina rock skupina, ki je kadarkoli zmagala.

Izbor pa je leta 2006 v Atenah zaznamoval še en biser – država, ki si je več kot očitno želela zmage. V mislih imamo Litvo, ki smo jo v rubriki uvrstili na prvo mesto. Občinstvo, ki je bilo zbrano v Grčiji leta 2006, je namreč litvanska skupina s pesmijo We Are The Winners želela združiti in je pozvala, naj se dvignejo s svojih zadnjic in glasujejo za prave zmagovalce Evrovizije. Megafon, plesni gibi in za konec še solo električne violine. Nastop je bil svojevrsten, a žal ne v pozitivni smeri. "Ampak naj vsaj enkrat osvojijo prvo mesto," pravi avtor prispevka.

O Evroviziji smo povprašali tudi tri znane Slovence. Prvi je z nami spregovoril Aleš Vovk - Raay, ki je priznal, da je na letošnji Evroviziji kar nekaj pesmi pritegnilo njegovo pozornost. Drugi je svoje mnenje delil Tomi Meglič, pevec skupine Siddharta, ki je o svojem zadovoljstvu z izbranimi slovenskimi predstavniki dejal: "Podpiram mladost, sem pa mnenja, da njihov komad mogoče ni bil najbolj primeren za moderno Evrovizijo. Preveč izstopajo v svoji nedrugačnosti." V zaključku pa je z nami spregovoril še Domen Valič, ki je razkril: "Žal mi je, da niste šli v finale, saj ste zelo simpatični."

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.