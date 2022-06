Z oskarjem nagrajena igralka je bila pred snemanjem tega filma v velikih skrbeh

Nocoj ob 19.45 si boste lahko na Planetu premierno ogledali komedijo Prevarantki (The Hustle), v kateri bosta v glavnih vlogah zaigrali Anne Hathaway in Rebel Wilson. Glavni igralki sta za promocijo filma izvedli kar medsebojni intervju, v nadaljevanju pa vam razkrivamo, kaj zanimivega sta v njem povedali.

Igralki Anne Hathaway in Rebel Wilson sta v svetu splošno poznani kot zelo zabavni osebi. V prav takšni luči ju boste lahko nocoj na Planetu ob 19.45 videli tudi v komediji Prevarantki (The Hustle). Za promocijo te uspešnice sta se glavni igralki odločili, da bosta intervjuvali kar ena drugo. Prvo vprašanje je zastavila Anne Hathaway, ki je Rebel vprašala, kakšen je bil njen prvi vtis o njej, ko sta se prvič srečali.

Rebel Wilson in Anne Hathaway Foto: IMDb Rebel je dejala: "Mislim, da sva se prvič srečali na neki podelitvi nagrad. Spomnim se samo tega, da si bila tako prijazna, jaz pa sem te nadležno spraševala za skupno fotografijo." Anne je ob tem dodala, da se ji je to zdelo prikupno in prav nič nadležno, Rebel pa je nadaljevala: "Takrat si se mi zdela res očarljiva in prav rekla sem si, da če bom kdaj producirala svoj film, si bom za soigralko gotovo izbrala tebe!"

Rebel Wilson je nato Anne Hathaway vprašala, kaj bi počela v življenju, če ne bi bila igralka. Anne ji je odgovorila: "Hm, želela bi početi nekaj eksotičnega." Rebel jo je dopolnila: "Bi delala kot eksotična plesalka?" Anne pa ji odgovorila, da to ravno ne in pojasnila, da bi verjetno postala učiteljica.

Anne Hathaway je nato svojo soigralko vprašala, kaj si še želi doseči v karieri. Rebel Wilson ji je odgovorila: "Želim si osvojiti oskarja, tako kot si ga ti. Na žalost mi ga filmi Prava nota (Pitch Perfect) niso prinesli." Rebel Wilson je nato Anne vprašala, česa jo je bilo najbolj strah pred sodelovanjem v filmu Prevarantki. Anne je razkrila:

"Bila sem živčna, ker me je bilo strah igrati ob tebi. Si namreč ena najbolj smešnih igralk in tudi tvoja spretnost pri improvizaciji govori sama zase. To pa ni moja močna stran pri igranju in res me je skrbelo, kako se bova na snemanju ujeli." Rebel jo je nato pomirila, da je tudi ona dober improvizator, Anne pa je priznala: "Zelo sem se morala truditi, da nisem vmes planila v smeh, saj nisem hotela pokvariti posnetka." Rebel se ji je samo zahvalila in dejala: "Cenim to."

