Novost v Brdih: Utrinkovalnice, iz katerih bo razgled na vinograde še lepši

Goriška brda in čezmejni Collio (italijanska stran Brd) sta postavila nov zgled, kako lahko regija kljub državnim mejam, ki jo navidezno delijo, skupaj vabi na obisk.

Ta teden so predstavili projekt Utrinkovalnic, simpatičnih opazovalnic s klopema in mizo, ki jih bodo postavili na več kot 50 panoramskih točkah na obeh straneh meje.

Vsaka z drugačnim in edinstvenim razgledom

"Razpršene bodo po celotnem briškem čezmejnem ozemlju, vsaka pa bo nudila drugačen in edinstven pogled na mehko terasirano gričevje, ki valovi, ne meneč se na umetne meje," je o novem projektu povedala Tina Novak Samec iz Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (ZTKMŠ Brda). Vsaka Utrinkovalnica bo imela digitalne vsebine, ki bodo pojasnjevale pobudo ter prikazovale zemljevid in pot do vseh lokacij Utrinkovalnic, predstavljale pa bodo tudi vse sodelujoče partnerje.

Tina Novak Samec in Joško Sirk Foto: arhiv ZTKMŠ Brda

Prve Utrinkovalnice bodo kmalu zrasle ob trasi letošnje dirke Giro d'Italia, ki bo prav v Brdih segla čez mejo in vodila tudi po slovenskem ozemlju. "Ob tej priložnosti smo ugotovili tudi, kako velika je pripravljenost sodelovanja na tem ozemlju med vinarji, turističnimi ponudniki in lokalno skupnostjo," je povedal legendarni zamejski gostinec Joško Sirk.

Brda v Sloveniji in Collio v Italiji sta eno ozemlje, in čeprav sta v dveh državah, imata skupno prihodnost, so prepričani tako na slovenski kot tudi na italijanski strani meje: "Sodelovanje je v naši DNK: narekujeta nam jo narava in neprecenljiva dediščina, ki jo predstavlja naše čezmejno ozemlje."

Tako jim je s skupno kandidaturo uspelo osvojiti naziv Evropske prestolnice kulture, ki ga bosta leta 2025 nosili Nova Gorica in Gorica, skupaj pa si prizadevajo tudi za enoten vpis Brd in Collija na Unescov seznam svetovne dediščine.

Foto: arhiv ZTKMŠ Brda

"Z Utrinkovalnicami si želimo ustvariti skupen jezik z namenom, da bodo pohodniki, kolesarji in ljubitelji narave od blizu in daleč vzljubili naše razglede, barve, sončne zahode, nebo in tišino. Razkošje, na katero včasih kar pozabimo," so poudarili v ZTKMŠ Brda, "ta skupni projekt bo izrekal dobrodošlico popotnikom ter prispeval k promociji tega resnično izjemnega čezmejnega ozemlja."

Oglejte si še: