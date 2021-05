Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Gorici so predstavili etape letošnje dirke po Italiji, ki jih bo gostila Furlanija - Julijska krajina (FJK). Posebne pozornosti je bila deležna etapa Gradež-Gorica, ki bo potekala tudi po slovenskih cestah. Za predsednika FJK Massimiliana Fedrigo so skupaj s Slovenijo pokazali, kako se presega meje. Etapa bo promovirala tudi somestje obeh Goric.

Kolesarska dirka po Italiji, ki se bo v svoji stočetrti izvedbi začela to soboto, bo prišla v našo bližino 22. maja s 14. etapo od Cittadelle do cilja na znamenitem Zoncolanu. Dan kasneje bo sledila etapa med Gradežem in Gorico, Giro pa se bo od Furlanije - Julijske krajine poslovil v ponedeljek, 24. maja, ko bo kolesarska karavana krenila iz Sacileja na kraljevsko etapo po Dolomitih s ciljem v Cortini d'Ampezzo.

Etapa dirke po Italiji za Evropo

Na današnji predstavitvi pred goriško občinsko palačo je posebna pozornost veljala etapi s ciljem v Gorici, ki bo potekala tudi po Sloveniji. Prav te etape se zaradi vključenosti Slovenije posebej veseli deželni predsednik Massimiliano Fedriga. "To pomeni, da FJK in Slovenija nista zgolj ena etapa Gira, ampak gre za etapo dirke po Italiji za Evropo," je poudaril.

To sodelovanje je po njegovem lahko zgled tudi na mednarodni ravni. Furlanija - Julijska krajina in Slovenija sta namreč pokazali, da se meja ne presega z raznimi posveti, ampak z ljudmi z obeh strani meje, ki se srečujejo, si delijo izkušnje in skupaj ustvarjajo.

Fedriga je ob tem izrazil prepričanje, da skupaj gradijo nekaj pomembnega, pri čemer nimajo v mislih naslednje volitve, ampak prihodnost naslednjih generacij.

Na današnji predstavitvi pred goriško občinsko palačo je posebna pozornost veljala etapi s ciljem v Gorici. Foto: STA

Obisk Gira dokazuje doseženo prepoznavnost obeh Goric

Predstavitve se je med drugimi udeležil tudi novogoriški župan Klemen Miklavič, ki ob trenutni popularnosti kolesarstva tako v Sloveniji kot širše v Evropi v čezmejni etapi vidi priložnost, da somestje Gorica-Nova Gorica Evropi in svetu prenese sporočilo sožitja, optimizma in ustvarjalnosti.

Obisk Gira po županovem mnenju prav tako dokazuje doseženo prepoznavnost obeh Goric. "Sedaj je na nas, da zavihamo rokave in da res nekaj iz našega somestja naredimo in da poženemo našo čezmejno regijo v nek nov razvojni cikel," je dodal.

Miklavič poleg tega v velikem športnem dogodku vidi tudi simbolno povezovanje dveh turističnih destinacij z izjemnim potencialom, Brd in Vipavske doline, ki ju povezuje prav somestje obeh Goric.

Preberite še: