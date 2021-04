Direktor Toura: Težko si predstavljam mlajšega zmagovalca od Pogačarja

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme: Danes verjetno vsi slovenski navijači poznajo to naše majhno smučišče La Planche des Belles Filles. To je bilo res nepozabno.

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme: Danes verjetno vsi slovenski navijači poznajo to naše majhno smučišče La Planche des Belles Filles. To je bilo res nepozabno. Foto: Sport Media Focus

Največja zmaga je bila že to, da so dirko vseh dirk lani v času največje panike zaradi pandemije novega koronavirusa sploh uspeli izpeljati, je na videokonferenci povedal 60-letni nekdanji novinar, ki je direktor Toura od leta 2007. "Stosedma izvedba bo tudi meni ostala v lepem spominu, predvsem dejstvo, da je do nje sploh prišlo. Ni bilo enostavno, lani smo morali prestati velik izziv, da smo Tour sploh izpeljali in to v drugem terminu, kar je bilo organizacijsko kompleksno, vsi deležniki so morali hitro pristati na spremembe."

"To, kar ste doživljali slovenski ljubitelji kolesarstva lani, smo Francozi že večkrat"

"Ko je zmagal mladi Egan Bernal, smo bili prepričani, da se to dolgo ne bo ponovilo, pa je nato prišel še mlajši Pogačar. Ja, TDF 2020 je bila tudi za nas čustvena in zanimiva dirka." Foto: Sport Media Focus Tour 2020 se je namesto poleti odvil jeseni, vseeno pa je bil tudi ali predvsem po zaslugi epskega dvoboja med slovenskima asoma Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, pravi spektakel. "Danes verjetno vsi slovenski navijači poznajo to naše majhno smučišče La Planche des Belles Filles. To je bilo res nepozabno," se je Prudhomme spomnil usodnega kronometra, predzadnje etape lanskega Toura, na kateri je Pogačar slekel dotlej rumenega Rogliča.

"To, kar ste doživljali slovenski ljubitelji kolesarstva lani, smo Francozi že večkrat, ko sta se za zmago potegovala naša kolesarja," s Slovenci, ki smo se znašli v manjši navijaški zagati na liniji Pogačar-Roglič sočustvuje direktor. "Za Francoze je bila močna dirka leta 2019, ko je Julian Alaphilippe kar dolgo nosil rumeno majico in je bil Thibaut Pinot blizu končni zmagi," se je še leta prej spomnil Pruidhomme in dodal: "Ko je zmagal mladi Egan Bernal, smo bili prepričani, da se to dolgo ne bo ponovilo, pa je nato prišel še mlajši Pogačar. Ja, TDF 2020 je bila tudi za nas čustvena in zanimiva dirka."

Še vedno veliko skrbi zaradi koronavirusa

Človek, ki živi za Tour in je direktor tega mega športnega dogodka "čisto vsak dan v letu in domala vsak trenutek dneva, saj je to življenjsko poslanstvo", se je lani soočil z izzivi, kakršnih še ni bilo. Dirke ne bi mogli izpeljati brez odličnega sodelovanja, tako z Mednarodno kolesarsko zvezo, kot ekipami in kolesarji, pa seveda tudi krajevnimi skupnostmi, departmaji in francoskim političnim vrhom, priznava, a tudi letos skrbi zaradi koronavirusa ne bo kaj dosti manj.

"Izziv je pred nami tudi danes. Pa je vseeno več stvari gotovih, vemo, da bo start v Brestu, nato bomo šli po Franciji čim dlje. Glavno vprašanje, ki si ga zastavljamo danes, je, koliko ljudi bo prišlo, kakšne bodo dovoljene številke, kaj se bo spreminjalo … Upoštevati moramo namreč francosko zakonodajo, zato se lahko se zgodi, da se bo kaj spreminjalo, ampak sam sem prepričan, da bomo julija prišli na cilj," je optimističen Prudhomme.

Roglič in Pogačar dobrodošla osvežitev pri širjenju vpliva dirke

Veliki start ali "Grand depart", kot imenujejo začetek Toura, so letos načrtovali v danski prestolnici Köbenhavn, pa so ga prav zaradi zapletov, ki jih povzroča koronavirus, prestavili na domače ozemlje, v Brest. Tam se bo letošnji Tour začel 26. junija, končal pa 18. julija s tradicionalnim ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu. "Veliki start je zelo pomemben, TDF je kot kamen, ki se kotali in če se odkotali dobro že s starta, se bo dobro kotalil do konca," še pravi direktor.

Bosta slovenska asa tudi letos "zakurila" Tour? Foto: Reuters

Köbenhavn bo start gostil naslednje leto, če bo mogoče, sicer pa pod Prudhommovim vodenjem Tour vse pogosteje prestopa meje Francije, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Tudi slovenska šampiona Roglič in Pogačar sta dobrodošla osvežitev pri širjenju vpliva dirke vseh dirke, četudi je Slovenija neznaten trg. "TDF širi svoje meje in tudi ljudje iz majhne države ljubijo to dirko, če na njej nastopajo njeni športniki. Navijačev smo veseli, ne glede na to, od kod prihajajo, širše kot je zanimanje, boljše je. Včasih nas kritizirajo, ker TDF odpeljemo izven meja Francije, ampak to je rast, prepričan sem, da bo tudi v Sloveniji še pridobival na prepoznavnosti."

Bolj klasično traso diktira topografija Francije

Traso letošnjega Toura so v kolesarskih krogih označili za vrnitev k tradiciji, prvi teden bo ravninski, z nekaj etapami za specialiste za enodnevne dirke in nekaj sprinterskimi. Vrnitev k t. i. klasični dinamiki tras je bolj kot ne pogojevala sprememba starta dirke, pojasnjuje Prudhomme: "Res gre za nekakšno vrnitev h klasiki, prvi teden bomo preživeli na ravnini, a to diktira topografija Francije. Če po polovici dežele potegnete vodoravno črto, lahko vidite, da je zgornji del države bolj ravninski, spodnji pa bolj gorat. Če je start v Nici, so gore blizu, če je v Brestu, so malo dlje. Spremeniti smo morali lokacijo začetka dirke, zato je tako."

"Če po polovici dežele potegnete vodoravno črto, lahko vidite, da je zgornji del države bolj ravninski, spodnji pa bolj gorat." Foto: Reuters

Že prvi dve etapi bosta grudičasti, namenjeni t. i. "puncherjem", kolesarjem, ki so sposobni eksplozivnih skokov. Namenjeni sta asom, kot so Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, pa tudi Pogačar in Roglič sta že potrdila, da se na takšnih trasah odlično znajdeta. Vselej so mogoča velika presenečenja, kar daje dirki še posebno draž. Že začelo se bo torej eksplozivno, že po prvem tednu dirke se bo nakazalo, kdo se bo lahko boril za končno zmago in kdo ne, še pravi Prudhomme.

"Tadej bo zmagovalec Toura ostal celo življenje"

Zmagovalec Toura bo ostal celo življenje. Foto: Getty Images Direktor tudi ne skriva, da izjemnega nizozemskega šampiona van der Poela Francozi, ki na svojega zmagovalca Toura čakajo od davnega leta 1985, ko je svojo četrto in zadnjo zmago na francoski pentlji slavil Bernard Hinault, jemljejo malce tudi za svojega. "Mathieu van der Poel, poseben šampion, je vnuk Raymonda Poulidorja, enega najpopularnejših športnikov Francije. Ne le kolesarstva, vsega športa! Van der Poel bo sploh prvič nastopil na Toruru in je sposoben napadati kjerkoli. Enako tudi Van Aert, Alaphilippe, Pogačar in Roglič. Kdo se bo najbolj izkazal, ne vem, možnosti za presenečenje je veliko."

V 21 etapah bo priložnost tudi za kakšno odkritje, motiv je ogromen, talentiranih kolesarjev veliko. "Zelo težko je zmagati v etapi, kot je težko dobiti dirko. Letos bodo zagotovo novi zmagovalci, težko pa si predstavljam, da bo mlajši od Tadeja Pogačarja," še pravi Prudhomme in dodaja: "TDF vsakemu zmagovalcu spremeni življenje. Tadej bo zmagovalec Toura ostal celo življenje. Mathieu van der Poel bo verjetno dobil vsaj eno etapo."

