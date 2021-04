Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič do začetka Dirke po Franciji ne bo več tekmoval. Eden od šefov njegove ekipe Jumbo-Visma, nekdanji nizozemski kolesar Mathieu Heijboer, je francoskemu športnemu dnevniku L'Equipu potrdil, da se bo po počitku na treningu precej več posvečal vožnji na čas.

Zasavec in njegovi šefi se namreč hočejo izogniti dogodku z lanske dirke, na kateri je skupno zmago izgubil na zaključnem kronometru, ko ga je Tadej Pogačar premagal za minuto in 56 sekund.

Lani zaradi padca zanemaril kronometer

"Primož je lani padel na Criterium du Dauphine, posledica tega je bila, da šest tednov ni bil na kolesu za kronometer, to je bil ogromen primanjkljaj. Temu se letos želimo izogniti. Veliko se bo posvečal tej kolesarski prvini, ki bi lahko odločila Tour, pa tudi na olimpijskih igrah v Tokiu želi v vožnji na čas napasti kolajne. Na treningih bo ves čas nekdo z njim, da ga bo opozarjal na držo na kolesu," je dejal Heijboer, ki je tudi razkril, da bo Roglič najprej tri tedne preživel v španski Sierri Nevadi, zaključne priprave za Tour in olimpijske igre v Tokiu pa bo opravil v Tignesu, kjer so ceste primerne tudi za trening kronometra.

Na Touru bosta letos na sporedu dva kronometra, prvi v peti etapi bo dolg 27, drugi v 20. etapi pa 31 kilometrov. Traso obeh si je Roglič že tudi ogledal.

