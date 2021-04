Dylan Groenewegen se vrača, dirkal bo na letošnjem Giru

Groenewegnu, ki je nazadnje tekmoval 5. avgusta lani na zdaj že razvpiti uvodni etapi dirke po Poljski, bo devetmesečna kazen prenehala 7. maja, le dan kasneje pa se bo v Torinu začela dirka po Italiji.

Iz njegovega nizozemskega kluba so sporočili, da bo Groenewegen na startu tritedenskega Gira, poleg francoskega Toura in španske Vuelte ene od treh najbolj prestižnih kolesarskih preizkušenj na svetu. Groenewegen bo v ekipi zamenjal Avstralca Chrisa Harperja, ki ima težave z očmi.

Ciao Italy! I’m looking forward to make my comeback and debut in this beautiful grand tour 🇮🇹 pic.twitter.com/KkykBQBfvL