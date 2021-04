Roglič dokončno izgubil pomembnega moža

Na pripravah v Alicanteju v Španiji na začetku januarja, ki jih je moral Primož Roglič zaradi stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, izpustiti, je nizozemski kolesar Tom Dumoulin presenetil prav vse v svetu kolesarstva.

Zapustil je klubski pripravljalni tabor in ob tem dejal, da se začasno poslavlja od kolesarstva.

"Ekipa me pri tem podpira in to mi veliko pomeni. Počutim se, kot bi z mojih ramen zdrsnil stokilogramski nahrbtnik. Že zbudil sem se srečen. Tako dobro se počutim, ker sem končno sprejel odločitev, da si vzamem nekaj časa zase, in to pove vse. Že nekaj časa sem se iskal kot Tom Dumoulin kolesar," je takrat dejal nizozemski zvezdnik.

Primož Roglič bo imel na Touru ob sebi Jonasa Vingegaarda, ki je zamenjal Toma Dumoulina. Foto: Guliver Image

Po treh mesecih še vedno vlada negotovost o njegovi vrnitvi v karavano najboljših kolesarjev, čeprav se namiguje, da bi lahko nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu, saj je na seznamu nizozemskega olimpijskega komiteja za cepljenje proti novemu koronavirusu.

Jasno pa je postalo, da ne bo mogel pomagati Rogliču na dirki Tour de France, kjer je bil sicer ob našem šampionu in Stevenu Kruijswijku predviden za enega od kapetanov moštva. Nobena skrivnost ni, da je osrednji kapetan Roglič, ki bo poskušal prikolesariti do tistega, kar se mu je izmaknilo lani, ko ga je v predzadnji etapi premagal rojak Tadej Pogačar.

Iz Jumbo-Visme so sporočili, da bo na tritedenski francoski dirki namesto Dumoulina nastopil Jonas Vingegaard, ki se je izkazal v tem letu. Na Dirki po Baskiji je osvojil celo drugo mesto ter se vrinil med Rogliča in Pogačarja.

"Seveda sem vesel, da bom nastopil. Sanje se mi bodo izpolnile. Vedno sem spremljal Tour na televiziji, zato je lepo, da sem bil nagrajen z izborom v ekipo," je ob tem dejal 24-letni danski kolesar.