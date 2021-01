Potem ko so pri nizozemskem moštvu Jumbo-Visma včeraj razgrnili načrte za prihajajočo sezono in je bil vanje še kako vključen tudi nizozemski zvezdnik Tom Dumoulin, je ta danes sporočil precej presenetljivo novico. Ne samo to, da je zapustil moštvene priprave v Alicanteju v Španiji, napovedal je tudi začasno slovo od kolesarstva.

Kot poročajo nizozemski mediji naj bi vzel neplačan dopust, v tem času pa bo razmislil o svojih nadaljnjih korakih.

Tom Dumoulin won't race for the time being. Dumoulin clarifies this decision in the video below. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 23, 2021

Kot bi se znebil 100-kilogramskega bremena

Kot je zapisal v sporočilu za javnost, je odločitev o prekinitvi športne kariere sprejel sinoči. "Ekipa me pri tem podpira in to mi veliko pomeni. Počutim se, kot bi z mojih ramen zdrsnil 100-kilogramski nahrbtnik. Že zbudil sem se srečen. Tako dobro se počutim, da sem končno sprejel odločitev, da si bom vzel nekaj časa zase in to pove vse. Že nekaj časa sem se iskal kot Tom Dumoulin kolesar," je sporočil nizozemski zvezdnik.

Opisal je svojo potrebo po tem, da bi ustregel vsem ljudem okrog sebe, od ekipe, do sponzorjev, žene in družine, zato pa je v tem procesu pozabil nase.

Vzel si je neplačan dopust in medtem razmisli, kaj si pravzaprav želi. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Več odprtih vprašanj

"Kaj si želim? Si še vedno želim biti kolesar? In kako?" se sprašuje zmagovalec Dirke po Italiji in svetovni prvak v kronometru leta 2017 ter drugi na Touru leto pozneje, ki se je kot slaba sence samega sebe v najuspešnejših letih že nekaj let spopadal z zdravstvenimi težavami in skromnimi rezultati.

30-letni Dumoulin je bil poleg Primoža Rogliča in Stevena Kruijswijka predviden za enega od treh kapetanov na letošnjem Touru, sezono 2021 pa je nameraval začeti na spomladanskih enodnevnih dirkah na kockah.

Več sledi ...

Preberite še: