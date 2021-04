Junak Pogačar: Živim svoje kolesarske sanje!

Slovenski kolesarski biser Tadej Pogačar je postal šele drugi kolesar s sončne strani Alp z zmago na enem od kolesarskih spomenikov, eni od petih najstarejših in najprestižnejših enodnevnih klasičnih dirk. Prvi je bil Primož Roglič, ki je na dirki Liege - Bastogne - Liege slavil lani, letos je to dirko dobil še 22-letni Gorenjec. Oba pa sta v ciljnem sprintu užalostila svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa.

"Sem brez besed. Ljubim to dirko in sanjal sem o tem, da jo enkrat dobim. Zmagati v takšni konkurenci, premagati takšna imena, pa je naravnost neverjetno," se je v cilju po dobrih 259 kilometrih dirkanja po belgijskih cestah s številnimi klanci v Ardenih veselil slovenski šampion Pogačar, ki se je lani v zgodovino vpisal tudi kot prvi Slovenec z zmago na dirki vseh dirk, francoskem Touru.

⭐ A 5-star final in Liège! 💪@letour 2020 winner 🇸🇮@TamauPogi beats the World Champion 🇫🇷@alafpolak1 in the sprint to claim his 1st monument win. 🏁



🎬 Highlights of the 107th edition of La Doyenne. #LBL pic.twitter.com/MUk91IxMXU — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 25, 2021

Živi svoje sanje

As iz Klanca pri Komendi tudi letos niza uspeh za uspehom, sezono je odprl z zmago na domači dirki njegovega kluba UAE Emirates, na dirki po Združenih arabskih Emiratih, nato dobil še eno večetapno preizkušnjo, dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, danes pa z uspehom na kolesarskem spomeniku prišel še do šeste zmage v tej sezoni.

"Dobil sem Dirko po Franciji, zmagal sem tudi na drugih pomembnih dirkah, zdaj pa sem osvojil še Liege - Bastogne - Liege! Živim svoje kolesarske sanje," je presrečen slovenski prvak v vožnji na čas, ki iz dirke v dirko dokazuje, kako vsestranski kolesar je.

Kaj je kolesarski spomenik? Za kolesarske spomenike je označenih pet klasičnih enodnevnih dirk z najdaljšo zgodovino, najtežjimi trasami in najprestižnejšim statusom. To so dirke Milano - Sanremo, Pariz - Roubaix, po Flandriji, po Lombardiji in Liege - Bastogne - Liege, ki je celo najstarejša med njimi. Prvič so kolesarji na LBL dirkali leta 1892, oprijel se je je vzdevek La Doyenne (dekanja, starosta ...). Pogačar je postal šele četrti kolesar v zgodovini z zmagama na Touru in klasiki LBL po Ferdiju Küblerju (1951), Eddyju Merckxu (1972 in 1975) in Bernardu Hinaultu (1980).

Vsestranski as

Poznamo ga kot odličnega hribolazca, pa tudi kronometrista, danes je zablestel še v sprintu. V zaključku dirke se je znašel v skupinici z Alaphilippom, pa španskim veteranom Alejandom Valverdejem (Movistar), Francozom Davidom Gaudujem (Groupama FDJ) in Kanadčanom Michaelom Woodsom (Israel Start Up Nation). Peterica je nekaj sto metrov pred ciljno črto začela taktizirati, kolesarji so čakali na zaključni sprint, iz ozadja se jim je že nevarno približevala skupina z Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) in Primožem Rogličem (Jumbo-Visma), ki je zaostala kakšnih 13 kilometrov pred ciljem, ko je napadel Woods, nato je šlo zares.

Na belgijski klasiki premagal dva francoska asa. Foto: Guliverimage

"Nisem bil prepričan, da mi ga bo uspelo prehiteti"

Valverde je pospešil, Woods in Gaudu sta napadla, iz ozadja je skočil Alaphilippe, tega pa se je kot klop držal Pogačar. Svetovni prvak in mladi Slovenec sta se prebijala v ospredje, Francoz je naredil vse, kar je lahko, a Pogačar mu je preprečil zmagoslavje, ko je ciljno črto prečkal nekaj centimetrov pred njim. Tokrat sicer Alaphilippe ni prezgodaj dvignil rok v znak zmagoslavja, kot je storil lani, ko mu je iza hrbta priletel Roglič, a spet ga je presenetil Slovenec.

"V sprintu sem bil za Alaphilippom, ko se je pognal, sem mu poskušal slediti. Nisem bil prepričan, da mi ga bo uspelo prehiteti, a mi je," je bil navdušen Pogačar, priznal pa je, da je tako njega kot njegove kolege v moštvu UAE Emirates danes motivirala tudi izključitev z Valonske puščice pred tednom dni, zarad dveh lažno pozitivnih testov na Covid-19 med njihovimi člani.

Alaphilippe ne obžaluje ničesar

Alaphilippe, ki je zmago na dirki Liege - Bastogne - Liege izpostavil kot enega glavnih ciljev sezone, danes po porazu niti ni bil pretirano razočaran. "Za menoj je odlična dirka, enako velja za naše moštvo, ki je ves dan dirkalo popolno. Tudi ciljni sprint sem začel ravno ob pravem trenutku, ampak en kolesar je bil danes preprosto močnejši od mene. Pri tem ni kaj storiti, zato ne obžalujem ničesar. Čeprav nisem zmagal, je že stopiti na stopničke na tej dirki vselej nekaj posebnega," je povedal 28-letni francoski as.

Svetovni prvak Julian Alaphilippe je lahko Pogačarju le športno stisnil roko. Foto: Guliverimage

Tretje mesto je zasedel Alaphilippov 24-letni rojak David Gaudu, nad dosežkom je bil navdušen. "Sem sem prišel izboljšati šesto mesto iz leta 2019. Že na Valonski puščici sem začutil, da imam letos dobre noge. Bil je naporen dan, stati na odru ob šampionoma, kot sta Pogačar in Alaphilippe, pa je fenomenalno."

Roglič ni imel nog

Branilec lanske zmage Roglič danes ni imel moči, da bi se vmešal v boj za zmago, zaostal je 13 kilometrov pred ciljem in v cilj prišel kot 13. "Zame je bila današnja dirka prepočasna na začetku in prehitra na koncu," se je pošalil 31-letni Zasavec, ki je tudi pred tednom dni za las izgubil Valonsko puščico proti Alaphilippu. "V začetku nam je nagajal čelni veter, v zaključku pa danes preprosto nisem imel nog, da bi lahko sledil najhitrejšim," je še dodal dvakratni zmagovalec Dirke po Španiji, pa letošnje Dirke po Baskiji, ki je letos osredotočen le na Tour.

Na Toru lahko spet pričakujemo slovenski spopad. Roglič želi Pogačarju vrniti za lanski poraz, sezono je kot kaže popolnoma podredil francoski pentlji in so vse dirke, na katerih nastopa le priprava nanjo. A tudi Pogačar, ki bo julija branil zmago, je še kako lačen ponovitve. "Zdaj me čaka nekaj počitka, nekaj časa bom preživel z družino, nato nadaljujejm s pripravami na Tour," je o bližnji prihodnosti povedal slovenski junak dneva.

Mohorič prišel po več

Drugi najboljši Slovenec na današnji dirki pa je bil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je s četrtim mestom že lani nakazal, da mu Liege nadvse ustreza. Danes je v cilj pripeljal na desetem mestu, devet sekund za zmagovalcem. "Vse sile sem vložil v zadnji vzpon, nažalost pa ni ni uspelo slediti prvi skupini. Proti cilju sem sicer zmanjšal zaostanek in izvlekel deseto mesto, kar je čisto OK. Ampak prišli smo po več," je povedal za klubsko spletno stran.