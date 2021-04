Tadej Pogačar z neverjetnim sprintom premagal Alaphilippa!

Potek dirke Liege–Bastogne–Liege:

Cilj: po imenitnem ciljnem sprintu je Pogačar ciljno črto prečkal nekaj centimetrov pred Alaphilippom!

Končni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 6;39:26

2. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep

3. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ

4. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team

5. Michael Woods (Kan) Israel Start-up Nation isti čas

6. Marc Hirschi (Švi) UAE Team Emirates + 0:07

7. Tiesj Benoot (Bel) Team DSM

8. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo isti čas

9. Maximilian Schachmann (Nem) Bora-Hansgrohe + 0:09

10. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious

...

13. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma isti čas

5 km do cilja - za zmago bodo obračunali Pogačar, Woods, Valverde, Alaphilippe in Gaudu, Rogličeva skupina je predaleč.

7 km do cilja - razlika med vodilnimi in zasledovalci je narasla na 30 sekund, vse kaže, da se še vedno aktualni prvak dirke Roglič danes ne bo vmešal v boj za zmago.

10 km do cilja - Roglič sam navija tempo in poskuša ujeti vodilno Pogačarjevo skupino, ta vztraja 20 sekund pred zasledovalci.

13 km do cilja - Pogačar, Woods, Alaphilippe, Gaudu in Valverde so si privozili 15 sekund prednosti pred skupino z Rogličem in Mohoričem.

13,5 km do cilja - Carapaz je ujet, Pogačar vztraja v skupini v ospredju, Roglič popušča.

15 km do cilja - Carapaz se je na zadnji klanec zagnal 20 sekund pred skupino s Pogačarjem, Rogličem, Mohoričem, Alaphilippom, Valverdejem, Yatesom, Schachamannom in preostalimi favoriti.

16 km d cilja - Carapaz ima 20 sekund prednosti pred zasledovalci, ti so zdaj spet v združeni skupini. Pogačarjev UAE Emirates in Roghluičeva Jumbo-Visma diktirata tempo.

22 km do cilja - Napadel je Richard Carapaz (Ineos)! Ekvadorec je nekoliko ušel, glavnina se je raztrgala na dve skupini, Pogačar je v prvi, Rogluič in Mohorič sta obtičala v drugi.



23 km do cilja - Beg je končan, glavnino zdaj sestavljajo le še favoriti s svojimi pomočniki, med temi sta seveda tudi Roglič in Pogačar, tam je Mohorič ...

28 km do cilja - V ospredju vztraja le še četverica Huys, Vliegen, Rota in Marczynski, ki ima 40 sekund prednosti pred glavnino, na čelo te pa se prebijajo favoriti s pomočniki.

Pred kolesarji sta le še dva vzpona, vsak čas se bodo povzpeli na Cote des Forges, nato pred spustom v cilj še na Cote de la Roche aux Faucons.

35 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na La Redoute, vodilna sedmerica ima 49 sekund prednosti pred tremi zasledovalci, in le še 1:50 pred glavnino, ki so jo z izrazitim dvigom tempa prebudili kolesarji Ineosa.



V glavnini je 36 km pred ciljem prišlo do padca, favoriti z Rogličem in Pogačarjem na čelu so se izognili težavam.

45 km do cilja - Vodilna sedmerica ima še dobro minuto prednosti pred tremi zasedovalci in 2:40 pred glavnino. V tej se je v nevarnosti znašel Primož Roglič, pred katerim se je zapletlo nekaj kolesarjev. Izšlo se je brez padcev, le ustaviti se je morala manjša skupina tekmovalcev, med njimi tudi Roglič.

55 km do cilja - Glavnini je uspelo pobegniti trojici Mark Padun (Bahrain Victorious), Mark Donovan (Team DSM) in Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). Ta ima zdaj kakšno minuto prednosti pred glavnino, v akteri je tempo nekoliko padel in dobri dve minuti zaostanka za vodilno sedmerico, ki je spet nekoliko dvignila ritem.

63 km do cilja - Pogačar je spet v glavnini, iz te skače vse več nestrpnih kolesarjev, ki so za zdaj le uspeli prednost ubežnikov zmanjšati na dve minuti in 36 sekund.

65 km do cilja - Težave za Tadeja Pogačarja, s predrto pnevmatiko je ustavil ob cesti. Mehaniki moštva UAE Emirates so slovenskemu asu hitro zamenjali zadnje kolo, zdaj lovi glavnino.



Kolesarji se vzpenjajo na Col du Rosier, takoj za njim jih čaka Cote de Desine, pa do cilja še Cote de la Redoute, Cote des Forges in nazadnje še Cote de la Roche-aux-Faucons, na katerem bi se utegnil zgoditi odločilni napad na dirki.

70 km do cilja - Ubežna skupina vzdržuje dobre štiri minute prednosti pred glavnino, v tej so z napadi poskušali Luis Leon Sanchez, Omar Fraile in Philippe Gilbert, njihovi poskusi so bili hitro nevtralizirani. Nato je skočil še olimpijski prvak Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), ki mu je sledil Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), a tudi Belgijca nista prišla daleč.

83 km do cilja - Karavana se spopada z najbolj hribovitim delom trase, ubežniki imajo le še nekaj več kot štiri minute prednosti pred glavnino, v kateri se favoriti že počasi pripravljajo na zaključek dirke.

100 km do cilja - Prednost ubežne skupine je padla na manj kot sedem minut. Pred karavano je tretji vzpon dneva. The Côte de Mont-le-Soieis je dolg le 1.7 kilometra, povprečni naklon pa je več kot sedem odstoten. Vsi favoriti so še vedno na varnem v glavnini.

136 km do cilja - Sedemčlanska ubežna skupina, ki ima še vedno okrog osem minut prednosti pred glavnino, se vzpenja na drugi klanec današnje dirke Côte de Saint-Roch (1 km s povprečnim naklonom 9.9 %).

Kolesarji so prvih 100 kilometrov prevozili s povprečno hitrostjo 39 kilometrov na uro. Natančneje, za 114 km so potrebovali dve uri in 55 minut.



In ko smo ravno pri povprečju, kakšna pa je povprečna starost v karavani? 28 let in 323 dni, so izračunali na portalu procyclingstats.com.

173 km do cilja - Kolesarji so si pretegnili noge na prvem vzponu današnje dirke. Côte de La Roche-en-Ardenne jim je ponudil 2.8km vzpenjanja s povrečnim 6.2-odstotnim naklonom. Prednost ubežnikov je nekoliko skopnela, a je še vedno večja od osmih minut. V glavnini so najbolj aktivni kolesarji UAE Emirates, Jumbo-Visma in Quick-Step.

Medtem se je že končala ženska različica dirke Liege-Bastogne-Liege. V razburljivem finalu je Nizozemka Demi Vollering (SD Worx), pred tednom dni druga na dirki Amstel Gold Race, premagala Annemiek van Vleuten iz ekipe Movistar. Tretje mesto je osvojila Italijanka Longo Borghini (Trek-Segafredo).



🎙 "C'est génial, je suis tellement reconnaissante qu'elles aient fait ça pour moi. Je vis un rêve, un rêve qui se réalise !"

🇳🇱 @demivollering, très émue à l'arrivée !



🎙 "It’s awesome, i’m grateful that they did this for me. I’m living a dream... it’s a dream coming true." pic.twitter.com/yBUqeSS75W — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 25, 2021

230 km do cilja – Ubežna skupina ima že deset minut prednosti, kar je ekipi Jumbo-Visma in Deceuninck-Quick-Step Juliana Alaphilippa, ki ima tudi danes visoke načrte in željo po tem, da se maščuje za lanski razplet (namesto zmage je dirko končal na 5. mestu) spodbudilo, da pospešita tempo.

240 km do cilja – Ubežniki imajo že več kot sedem minut prednosti pred glavnino.

250 km do cilja – Na čelu se je že izoblikovala skupina ubežnikov, v kateri je trenutno sedem kolesarjev, in sicer Laurens Huys in Mathijs Paasschens (oba iz ekipe Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen in Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) in Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). Pred glavnino imajo že pet minut prednosti, a pot do cilja je še dolga. Zelo dolga.

10:30 – Takoj za Rogličem na stavnicah za današnjo zmago kotira Tadej Pogačar, ki je v sredo zaradi lažno pozitivnih testov na novi koronavirus znotraj ekipe moral izpustiti dirko za valonsko puščico. Ekipa Emiratov (v njej sta tudi lani drugouvrščeni Marc Hirschi in Brandon McNulty, ki je nase opozoril na Baskiji) si je namesto dneva počitka ogledala traso za današnjo dirko.



10:20 – Stavnice največ možnosti za zmago pripisujejo lanskemu zmagovalcu Primožu Rogliču, ki ima na dirki močno ekipo. V ekipi rumeno-črnih so še Jonas Vingegaard, tretji na Dirki po Baskiji, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Paul Martens, Sam Oomen in Christoph Pfingsten.



10.00 – kolesarji so se podali na skoraj 260 kilometrov dolgo pot od Liega do Bastogna in nazaj. A vmes jih čaka marsikaj, tudi 11 kategoriziranih klancev. Vzporedno v Liegu poteka tudi ženska preizkušnja.