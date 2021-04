Po dramatičnem zaključku Roglič izpostavil, da ni pričakoval romantike

Belgijska klasika Valonska puščica je postregla s pravo dramo. Začela se je že pred štartom, ko so Tadeju Pogačarju in Janu Polancu zaradi pozitivnih covid-19 testov v njuni ekipi UAE Emirates prižgali rdečo luč za nastop, videli pa smo jo tudi na koncu. Uprizorila sta jo naš Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), ki je bil v zaključku nekoliko hitrejši in še tretjič v karieri osvojil prestižno ardensko klasiko. Družbo na zmagovalnem odru jima je delal veteran Alejandro Valverde, ki se lahko pohvali s petimi zmagami na Valonski puščici.

Po pričakovanjih se je dirka razpletla na zaključnem vzponu Mur de Huy, ki je vse od leta 2003 naprej odločil zmagovalca Valonske puščice. Nič drugače ni bilo tokrat. Zadnji ubežnik je bil ujet na začetku izjemno strmega, 1,3 kilometra dolgega klanca (9,7-odstotni naklon, na določenem odseku je bil celo 19-odstotni).

Favoriti so se v nadaljevanju postavili v ospredje in čakalo se je, kdo bo kot prvi skočil. 400 metrov pred ciljem se je za napad odločil slovenski kolesarski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma). Odlepil se je od tekmecev in videti je bilo, da bi lahko postal osrednji junak in po Liege-Bastogne-Liege osvojil še drugo prestižno belgijsko klasiko.

Rogliču sledila le legendi Valonske puščice

"Tam sem bil in napadel. Zakaj ne. Ničesar ne obžalujem. Na tem vzponu ni romantike in prav nobene filozofije. Imeti moraš dobre noge," je po prihodu v cilj razlagal Roglič. Za njim sta se podala specialista za klasike Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) in Alejandro Valverde (Movistar). Prvi je Valonsko puščico pred tem osvojil dvakrat, zimzeleni Španec pa kar petkrat.

🎬 La bagarre entre les favoris, l'attaque de @rogla et le sprint victorieux de @alafpolak, revivez le dernier kilomètre de la #FlecheWallonne.



🎬 The fight between the favourites, @rogla's attack and @alafpolak's winning sprint, relive the last kilometre of #FlecheWallonne. pic.twitter.com/qYBVJCR4Y1 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 21, 2021

"Ko je Roglič napadel, sem bil na pravem mestu. Ekipa je opravila res dober posel. Seveda moraš paziti na vse kolesarje in biti na koncu kljub napetemu dogajanju na vzponu dovolj v ospredju za ključni napad. Vedel sem, da bo težko. Ni bilo lahko. Spredaj sem imel Rogliča, za menoj je bil Valverde. Mislim, da je ta zmaga najlepša od vseh treh tukaj. Zdaj bi rad nekoliko užival in ne mislil na nedeljo," je dejal Alaphilippe, ki se je nekako oddolžil Rogliču za poraz na lanski dirki Liege-Bastogne-Liege, ko ga je član Jumbo-Visme povsem ob zaključku, ko se je Francoz že veselil zmage, prehitel – Alaphilippe je bil na koncu zaradi oviranja celo diskvalificiran.

Roglič zelo zadovoljen s prikazanim

"Nisem prav veliko razmišljal, le pokazati sem želel, da sem pripravljen za ta zahteven izziv. Bilo je zabavno, a si nisem predstavljal takšnega zaključka. Na tako zahtevni dirki si nisem želel naložiti preveč pritiska, ampak res sem si želel zmage," je še dejal Alaphilippe.

Primož Roglič v družbi legend Valonske puščice. Alaphilippe je trikrat osvojil to klasiko, Valverde že petkrat. Foto: Guliverimage

"Takšne enodnevne dirke mu morda bolj ležijo kot meni. Sam dirkam bolj večdnevne, etapne dirke. Vse sem dal od sebe. Alaphilippe je bil malenkost hitrejši. Na zadnjem klancu sem šel na polno. Drugo mesto je še vedno lep rezultat. Zagotovo sem lahko zelo zadovoljen z današnjim nastopom. Tudi s pripravljenostjo. Zdaj se je treba čim bolj pripraviti za nedeljsko dirko," je povedal Roglič.

Bosta Pogačar in Polanc dočakala Liege-Bastogne-Liege?

Na tretjo stopničko odra za zmagovalce je na koncu stopil Valverde, ki bo v nedeljo, ko bo dirka Liege-Bastogne-Liege, praznoval že 41. rojstni dan in je klub vsemu še vedno zelo živahen: "V dobri formi sem. Dobro sem se počutil in to hotel tudi pokazati. Težko je bilo slediti Primožu in Julianu. Veliko energije sem porabil, da sem se prebil naprej. Sprejel sem tretje mesto."

Bo Tadej Pogačar lahko nastopil v nedeljo? Foto: Guliverimage

Na dirki sta nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki sta pripravljala teren za kapetana njunega moštva pri Bahrain Victorious Dylana Teunsa. Morala pa bi kolesariti tudi Tadej Pogačar in Jan Polanc, vendar zaradi pozitivnega testa na covid-19 pri Diegu Ulissiju in članu spremljevalnega osebja nista smela stopiti na osrednji oder, pa čeprav so bili trije nadaljnji testi negativni.

Moštvo je imelo danes velike ambicije in stavilo na zadnjega zmagovalca Valonske puščice Marca Hirschija in Pogačarja. "Vsi smo bili negativni in ne bomo štartali Valonske puščice. Včeraj smo imeli zmotni pozitiven test, nato trikrat negativnega," je bil pred dirko razumljivo razočaran Pogačar, ki upa, da bo lahko nastopil na nedeljski klasiki Liege-Bastogne-Liege, na kateri je bil lani tretji za Rogličem in zdajšnjim moštvenim kolegom Hirschijem.