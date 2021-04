Poglejte, kako je drama v cilju odmevala v spremljevalnem avtu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo je po razburljivem zaključku kolesarske dirke Amstel Gold Race kar nekaj minut v zraku viselo vprašanje, kdo sploh je zmagovalec dirke. Kdo je prvi prečkal ciljno črto? Je to belgijski fenomen Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je med vodilno trojko prvi začel s šprintom, ali pa ga je v zadnjih metrih vendarle prehitel mladi britanski up Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)? Poglejte, kaj se je medtem dogajalo v spremljevalnem vozilu …

Zmagovalca nedeljske dirke Amstel Gold Race je odločil šele fotofiniš, eden najtesnejših v zgodovini. Dirko je dobil Wout van Aert, Tom Pidcock pa se je moral zadovoljiti z 2. mestom. Zmagovalno trojko je zaokrožil Nemec Max Schachmann. Foto: Guliverimage

Nedeljska dirka Amstel Gold race je postregla z uvodnim dejanjem tedna ardenskih klasik. Dirka, ki ima več kot polstoletno zgodovino, je letos obeleževala svojo 55. izvedbo. Glede na to, da poteka v nizozemski provinci Lumburija ima za nizozemske ekipe in nizozemske kolesarje še poseben pomen. Ko je nizozemski superman Mathieu van der Poel dirko dobil leta 2019, so del zaključne trase preimenovali v Alejo Mathieua van der Poela, kar predstavlja izjemno čast.

Kolesarska dirka Amstel Gold Race ima za Nizozemsko izjemno vrednost. Ko je leta 2019 dirko dobil domačin Mathieu van der Poel, so zaključni del trase poimenovali po njem. Foto: Guliverimage

Za ekipo Primoža Rogliča, ki ga je v zaključku dirke žal ustavila tehnična okvara kolesa, je bila enodnevna preizkušnja pomembna tudi zato, ker te dni mineva natanko 30 let, odkar je omenjeno dirko dobil eden od njihovih športnih direktorjev – Frans Massen je zmagal leta 1991 – , hkrati pa mineva tudi dvajset let, odkar je na dirki, ki nosi ime po pivovarni, ki že vse od začetka sponzorira dirko, zmagala domača ekipa. Leta 2001 je dirko dobil Nizozemec Erik Dekker, član ekipe Rabobank, ki je predhodnica današnje Jumbo-Visme.

Nestrpno čakanje na odločitev žirije, ki je po pregledu fotofiniša zmago pripisala Van Aertu, in dogajanje v zakulisju ekipe Jumbo-Visma si lahko ogledate v spodnjem videu:

Preberite še: