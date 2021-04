Dobrodelna dražba majice Primoža Rogliča je uspela - hvala vsem, ki ste sodelovali

Dobrodelna dražba je na Siol.net potekala od 6. aprila do 19. aprila 2021. Dražili smo podpisano kolesarsko majico Primoža Rogliča, majico Jumbo-Visme, s katero je naš kolesarski as kolesaril na lanski Dirki po Španiji. Majico je predsednici ZPMS Darji Groznik v decembrski oddaji Vikend paket podarila Rogličeva partnerica Lora Klinc.

Izkupiček dražbe bo namenjen programu Pomežik soncu, s katerim želijo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice. S pomočjo dražbe smo zbrali resnično neverjetnih 4.500 evrov, s pomočjo katerih bodo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije lahko še večjemu številu otrok omogočili teden brezskrbnosti in otroške razigranosti ob morski vodi in toplem soncu.

Kot je za Siol.net povedala Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije: "Veseli smo, da smo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije dobili majico našega vrhunskega kolesarja Primoža Rogliča. Hvala Siol.net, da ste se pridružili projektu, da smo lahko z vami in Televizijo Slovenija omogočili, da čim več Slovencev sliši za dražbo. Z zbranimi sredstvi, 4.500 evri, bomo tako v humanitarnem programu POMEŽIK SONCU® odpeljali 14 otrok na brezplačno letovanje." Hkrati je povedala, da so priprave in prijave na letošnja letovanja že v teku.

Foto: STA

Na dražbi se je za majico potegovalo več dražiteljev, med katerimi je bila najuspešnejša dražiteljica, ki je ponudila kar 4.500 evrov, direktorica podjetja List d.o.o. Mirjam Kerpan-Izak. "Za dražbo podpisane majice Primoža Rogliča smo se odločili, ker menimo, da je treba dati priložnost tudi vsem tistim, ki v življenju niso rojeni pod srečno zvezdo. Primož Roglič, kot osebnost in športnik, pooseblja vrednote, ki jih zagovarjam tudi jaz osebno ter jih skušam prenašati na svoje sodelavce in udejanjati v podjetju. Vztrajnost, odgovornost za opravljeno delo, nenehno prizadevanje za napredek, poudarjanje pomena ekipnega dela in pogled naprej so njegove izjemne vrline, ki bi jih vsi morali posnemati. Ta dražba je zame pomenila, da lahko pomagamo otrokom, hkrati pa z majico, ki bo krasila naše poslovne prostore, sami sebe vedno znova opominjamo, kako biti velik človek," je dejala.

Zbranih sredstev v višini kar 4.500 evrov smo bili veseli tako na Siol.net kot tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, zagotovo pa jih bodo najbolj veseli otroci, ki bodo zaradi te akcije lahko letos odšli na morje.