Kakšen zaključni spopad Rogliča in Alaphilippa, Pogačar doživel šok

Podroben potek dirke:

Cilj - Francoz Julian Alaphilippe je v zaključnem vzponu prišel do velike zmage, potem ko je bil izjemno bitko s slovenskim kolesarkim šampionom Primožem Rogličem, ki je še enkrat več pokazal, kako raznovrsten kolesar je.

La bagarre entre les favoris, l'attaque de rogla et le sprint victorieux de alafpolak, revivez le dernier kilomètre de la Flèche Wallonne.



The fight between the favourites, rogla's attack and alafpolak's winning sprint, relive the last kilometre of Flèche Wallonne.

Vrstni red:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step)

2. Primoz Rogllič (Jumbo-Visma)

3. Alejandro Valverde (Movistar Team), +0:06

4. Michael Woods (Israel Start-Up Nation), 0:08

5. Warren Barguil (Arkéa-Samsic), 0:11

600 metrov do cilja - Primož Roglič skočil. Za njim je šel Julian Alaphilippe.

Šok v ekipi UAE! Zaradi dveh primerov okužbe z novim koronavirusom se z današnje dirke umika celotna postava moštva UAE Emirates. Kot so sporočili iz ekipe, sta pozitiven test prejela Diego Ullisi in eden od članov spremljevalnega osebja, ki sta bila pred odhodom v Belgijo na testiranju obakrat negativna, poleg tega sta se že v začetku leta cepila proti novemu koronavirusu. We all have negative and we don’t start Flèche Wallone.

We had false positive yesterday but came three times negative afterwards. — Tadej Pogačar (@TamauPogi) April 21, 2021 Domnevno okužena kolesarja ne kažeta nobenih simptomov bolezni, prav tako sta naknadno opravila še tri teste, dva hitra antigenska in en PCR test in prav vsi so bili negativni. "Vsi smo bili negativni in ne bomo štartali Valonske puščice. Včeraj smo imeli zmotni pozitiven test, nato trikrat negativnega," je razočaran Pogačar. Še vedno obstaja upanje, da bi Pogačar in ekipa nastopila na nedeljski prestižni klasiki Liege-Bastogne-Liege.

1,4 km do cilja - Jan Tratnik poizkusil s skokom, vendar so ga kmalu ujeli. Primož Roglič v dobrem položaju.

1,9 km do cilja - Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) je kot prvi začel z zaključnim vzponom Mur de Huy. Glavnina je vse bližje.

3 km do cilja - Primož Roglič (Jumbo-Visma) ob sebi nima moštvenega kolega. Na zadnjem 1,9 kilometra dolgem vzponu bo moral delo tako ali tako opraviti sam, če bo želel prikoelsariti do izvrstenga rezultata.

5 km do cilja - Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) še vztraja v begu in ima 13 sekund naskoka.

7 km do cilja - Pred kolesarji je le še izjemno brutalen zaključek etape. Spodaj si lahko pogledate, kakšne naklonine ima Mur de Huy, na katerem bo cilj. Lammertink, ki je še edini ubežnik, bo vsak čas ujet.

Foto: A.S.O.

8 km do cilja - Richard Carapaz je bil hitro ujet.

9 km do cilja - Vrag je vzel šalo. Napadi si vrstijo druga za drugim. Torkat je skočil Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers). Obeta se izjemen zaključek.

10 km do cilja - Tim Wellens (Lotto Soudal) se je priključil moštvenemu kolegu Sylvainu Moniquetu. Glavnina zaostaja 10 sekund.

12 km do cilja - Na vzponu na Côte du chemin des Gueuses je skočil Tim Wellens (Lotto Soudal). Na čelu glavnine, ki je postala kot kača, je Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers).

14 km do cilja – Še dva vzpona čakata kolesarje. Zanimivo bo videti že na prvem Côte du chemin des Gueuses (dolžina 1,9 km/povprečni naklon 6,7).

20 km do cilja - Beži le še četverica, ki pa ne bo uspela s pobegom povsem do konca. Vervaeke, Lammertink, Armée in Moniquet imajo namreč le 30 sekund prednosti.

24 km do cilja - Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) se je ob pomoči Taoa Geoghegana Harta vrnil v glavnino. Koliko energije je izgubil zaradi lovljenja, bomo videli na zaključnem vzponu na Mur de Huy.

25 km do cilja - Ekipa Jumbo-Visme se je postavila v ospredje glavnine. Primož Roglič je osrednji adut nizozemskega moštva. Ubežniki imajo še 57 sekund prednosti.

28 km do cilja – padec enega od osrednjih favoritov za današnjo zmago. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) se je znašel na tleh. V zavetrju klubskega avtomobila skuša ujeti priključek z glavnino. V padec sta bila vpletena tudi Philippe Gilbert (Lotto Soudal) in Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

29 km do cilja - Prednost peterice ubežnikov (Vervaeke, Lammertink, Armée, Moniquet and Howes) se je spet povzpela na 1:30. Glavnina je skupaj, a postaja vse bolj napeto. V naslednjih kilometrih bo pomembno, kako si bodo favoriti za zmago izborili pravšnjo pozicijo pred zaključnim vzponom na Mur de Huy, ki bo odločil končnega zmagovalce. V ta krog spada tudi slovenski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Deuxième passage au sommet du Mur de Huy, les coureurs attaquent le dernier tour !



Second passage atop the Mur de Huy, the riders begin the last lap!

31 km do cilja – Iz glavnine je skočilo nekaj kolesarjev, med njimi tudi Jan Tratnik (Bahrain -Victorious). Med ubežniki je le še peterica - Vervaeke, Lammertink, Armée, Moniquet and Howes

32 km do cilja - Kolesarji se drugič spopadajo z zahrbtnim vzponom Mur de Huy, na katerem bo tudi cilj. Skupina ubežnikov se je razbila, glavnina pa se je približala na 1:11. Matej Mohorič in Jan Tratnik sta še vedno na čelu glavnine (oba Bahrain-Vistorious).

35 km do cilja – Matej Mohorič in Jan Tratnik sta spet aktivna in v ospredju glavnine. V njuni ekipi Bahrain-Victorious danes stavijo na Dylana Teunsa, ki je bil leta 2017 na Valonski puščici že tretji.

40 km do cilja - V glavnini postaja vse bolj napeto. Pred kolesarji sta še dva vzpona na Mur de Huy. Prednost ubežnikov je dve minuti - Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) in Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise).

50 km do cilja - Sergio Higuita (EF Education-Nippo) ima po padcu težave s kolenom. Njegov boj za zmago se je tako končal.

55 km do cilja – Tempo glavnini narekuje ekipa Ineos-Grendiers, ki stavi na Toma Pidcocka (drugi na nedavni nizozemski klasiki Amstel Gold in zmagovalec Barbantske puščice) in Michala Kwiatkowskega (tretji na Valonski puščici leta 2014).

63 km do cilja - Kolesarji so začeli s prvim od treh vzponov na Mur de Huy. Glavnina je zmanjšala prednost ubežnikov na 2:55. Pri narekovanju tempa na vzponu sta bila tudi slovenska kolesarja Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Primož Roglič še ni v iskanju pozicije, kar pa lahko pričakujemo, da se bo zgodilo pred zaključnim vzponom na Mur de Huy.

The riders will traverse the Mur de Huy 3 times today. With gradients of up to 26%, it's going to provide a fascinating backdrop for today's battle.

🏁 63km



Premier passage au sommet du Mur de Huy pour les hommes de tête. Le peloton est revenu à moins de 3 minutes. 🏹



First passage atop the Mur de Huy for the leading riders. The peloton is now less than 3 minutes behind. 🏹

70 km do cilja - Povprečna hitrost kolesarjev je do tega trenutka znašala 42,2 km/h.

77 km do cilja - Prednost ubežnikov je začela padati in znaša 3:38. Kolesarji se bodo kmalu povzpeli na najtežji del trase, ki sliši na ime Mur de Huy. Ta klanec bodo prekolesarili trikrat, zadnjič bo predstavljal tudi cilj. Dolg je 1,3 kilometra z 9,7-odstotnim naklonom (na določenem odseku je naklon tudi 19-odstotni). V glavnini je ekipa Movistarja začela narekovati tempo na Côte de Gives.

90 km do cilja - Osrednja favorita za današnjo zmago naj bi bila Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) in Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step). V širši krog spadajo Primož Roglič (Jumbo-Visma), Alejandro Valverde (Movistar), Jakub Fuglsang (Astana), David Gaudu (Groupama-FDJ), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen), Dylan Teuns (Bahrain Victorious) in Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) in Mauri Vansevenant (Deceuninck–Quick-Step).

115 km do cilja - V glavnini tempo narekujejo ekipe Ineos-Grenadiers, Movistar, Jumbo-Visma in Deceuninck-Quick-Step. Ubežniki imajo medtem 5:19 prednosti.

130 km do cilja - Glavnina je stabilizirala dirko in drži ubežnike na ulovljivi razdalji. Ti imajo prednost slabih pet minut. Eden od favoritov za zmago je tudi slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo Visma). "Poznam zadnji vzpon (Mur de Huy, op. a.). Včeraj sem ga opravil pri nižji hitrosti, kar je bilo lažje," se je zasmejal Roglič in nadaljeval: "Upam, da ga bom imel rad po koncu dneva. Prvič kolesarim na tej dirki. Na koncu bomo videli, kako imam rad ta vzpon. Pripravljeni smo."

In kdo so po njegovem mnenju favoriti? "Vsi okoli mene. Krog favoritov je širok. Veliko jih je, ki lahko kolesarijo hitro na klancih. Na koncu majhne stvari naredijo razlike. Moraš biti dober, nekaj sreče, super dan in se lahko boriš za najboljše," je odgovoril slovenski kolesarski šampion.

138 km do cilja - Ubežniki so si prikolesarili že 4:50 naskoka, njihova hitrost v začetku dirke pa zaša kar 47,9 km/h.

A breakaway that includes Sander Armée, Alex Howes and Diego Rosa from Arkéa-Samsic have built up a 4" lead after 50km. The average speed of the break 47.9km/h.

Medtem je žensko različico Valonske puščice dobila svetovna prvakinja Anna Van der Breggen. To je že njena sedma zaporedna zmaga na tej belgijski klasiki.

🏁 Et de 7️⃣ pour Anna Van der Breggen à Huy ! 🏆



🏁 7️⃣th win for Anna Van der Breggen in Huy! 🏆

152 km do cilja – Osem kolesarjev je zdaj povsem v ospredju, njihova prednost pa znaša 3:10 - Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) in Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise).

165 km do cilja - Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) in Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise) so skočili in si prikolesarili 20 sekund prednosti. V lovu za njimi sta še dva kolesarja. Glavnina zaostaja 1:10.

178 km do cilja - Glavnina je ubežnike na 15. kilometru ujela.

180 km do cilja - Trije ubežniki so si prikolesarili 40 sekund prednosti.

184 km do cilja - Takoj po štartu so se že začeli poizkusi pobega. Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Petr Rikunov (Gazprom-Rusvelo) in Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise) želijo stopiti v ospredje.

193 km do cilja - Današnja izvedba Valonske puščice je nekoliko krajša, kot smo vajeni iz preteklosti. Trasa je dolga 193,6 kilometra, vsebuje 12 kategoriziranih vzponov, na koncu pa bosta sledila dva kroga. Zaključni vzpon Mur de Huy bo predstavljal največjo nevšečnost, kolesarji pa ga bodo morali danes prevoziti trikrat.

🚩 Pendant ce temps, le départ de la Flèche Wallonne a été donné !



🚩 Meanwhile, wheels are rolling in Charleroi! The 85th Flèche Wallonne is underway!

Today's race is slightly shorter than normal at 193.6km, with 12 categorized côtes and 2 loops of the 32 km finishing circuit. Expect the race favourites to keep their powder dry until close to the end, setting up an explosive finish.

Štart – Že pred začetkom Valonske puščice je bilo vroče ozračje. Zlasti v taboru UAE Emirates, kjer so morali zaradi pozitivnega testa na covid-19 pri Diego Ulissiju in članu spremljevalnega osebja zapustiti osrednji oder, pa čeprav so bili trije nadaljnji testi negativni. Moštvo je imelo danes velike ambicije in stavilo na zadnjega zmagovalca Marca Hirschija in Tadeja Pogačarja. "Vsi smo bili negativni in ne bomo štartali Valonske puščice. Včeraj smo imeli zmotni pozitiven test, nato trikrat negativnega," je razočaran Pogačar.