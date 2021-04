Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Tadejem Pogačarjem so v tej sezoni že tri enotedenske dirke, na katerih je uspešno nastopal. Zmagal je na UAE Tour in osvojil dirko od Tirenskega do Jadranskega morja ter bil tretji na Dirki po Baskiji. Kolesaril je tudi na enodnevni italijanski klasiki Strade Bianche, na kateri je zasedel sedmo mesto.

Nazadnje je na dirki vrtel pedale 10. aprila na Dirki po Baskiji, na kateri je moral priznati premoč ekipi Jumbo-Visme na čelu s Primožem Rogličem. Zadovoljiti se je moral s tretjim mestom. A je jasno, da bi lahko končal tekmovanje tik za rojakom, če ne bi branil majice vodilnega, ki je bila na plečih moštvenega kolega Brandona McNultyja, za katerega je bilo jasno, da na klancih z najboljšimi hribolazci ne bo zmogel držati ritma.

"Naveličan si, ker nisva le jaz in Primož na dirkah"

"V trenutku, ko gre dirka na polno, postane težko. En teden po dirki je razumljivo lažje razmišljati, kaj bi lahko naredil. Takrat moraš hitro reagirati. Priložnost je dobil Brandon. Dirka je šla v drugo smer. Nismo bili pripravljeni na to. Sicer pa je bila dirka za nas dobra. Sploh ni bilo tako slabo," se je Pogi še enkrat dotaknil španske dirke.

V tej sezoni je osvojil UAE Tour in dirko od Tirenskega do Jadranskega morja.

Misli je nemudoma obrnil proti belgijskima klasikama. V sredo bo na sporedu Valonska puščica, v nedeljo pa dirka Liege−Bastogne−Liege. Na slednji je bil lani v dobrem položaju, vendar se je v zaključku zapletel z zdajšnjim moštvenim kolegom Marcom Hirschijem, ki ga je izsilil na koncu diskvalificirani Julian Alaphilippe, in se moral zadovoljiti s tretjim mestom. Zmaga je pripadla Rogliču.

In prav na vsaki novinarski konferenci dobi 22-letni kolesar vprašanja, povezana z nekdanjim skakalcem, s katerim sta trenutno najboljša kolesarja na svetu. "Naveličan si, ker nisva le jaz in Primož na dirkah. Lepo je, da sva velikokrat midva v ospredju, vendar je še toliko drugih kolesarjev, da ne moreš govoriti le o dvoboju. Sploh ne v kolesarstvu. Malce utrujajoče je, a je to del tega," je razložil nadarjeni slovenski kolesar.

"Prihajamo z močno ekipo, imamo dovolj 'kart'"

Njegova ekipa UAE Emirates bo imela na obeh klasikah močni zasedbi. Na Valonski puščici lahko pričakujemo, da bo kapetan lanskoletni zmagovalec Hirschi, ki je bil lani drugi tudi na dirki Liege−Bastogne−Liege: "Prihajamo z močno ekipo. Formolo (Davide Formolo, op. a.) prihaja s trening kampa. Upam, da bo dober. Manjka mu nekaj tekmovalnega ritma, vendar nikoli ne veš. Imamo dobre možnosti za obe dirki. Nekateri se pripravljajo na Giro, nekateri zaključujemo prvi del sezone. Imamo dovolj "kart za igranje". Upam na dober ekipni dosežek. Zmage se ne bi nihče branil. Dal bom vse od sebe. Po tem bom šel lahko na počitek."



Za Pogačarja bo bolj pomembna nedeljska dirka Liege–Bastogne–Liege, vendar bo izkoristil priložnost, če se mu bo ponudila tudi jutri, ko ga čaka 193,6 kilometra dolga preizkušnja, na kateri bo kar dvanajst klancev. Zaključno selekcijo bo naredil zadnji Mur de Huy, na katerega se bodo morali povzpeti trikrat, na njem pa bo tudi cilj – 1,3 kilometra z 9,7-odstotnim naklonom (na določenem odseku bo tudi 19-odstotni naklon).

Ni še jasno, ali bo pred Tourom sledil odhod v Francijo ali Slovenijo

"Liege je zame bolj pomembna dirka. Tudi Valonska puščica je zelo močna dirka. Zelo zahteven zaključek nas čaka. Motivacija je. Ni le priprava za nedeljo. Imam željo narediti dober rezultat tudi na tej dirki. Morda ne letos. Verjetno bom še veliko let lahko dirkal tukaj in poizkušal zmagati. Večkrat sem že izpostavil, da imam rad enodnevne dirke – od italijanskih do belgijskih klasik. Drugačen način dirkanja je kot na tritedenskih dirkah. S tem se razbije ritem. Upam, da bom kakšno v prihodnje osvojil," je Pogačar usmeril pogled proti prihodnosti.

Zmagal je tudi na UAE Touru.

Pogled pa je usmeril tudi proti bližajoči se dirki. Na njegovem koledarju je pred slovito dirko Tour de France, na kateri bo branil zmago, za 30. maj zapisan štart na kriteriju Dauphine, a še ni jasno, ali bo takrat odpotoval v Francijo ali bo izbral Slovenijo. V igri je namreč nastop na dirki Po Sloveniji, ki bo med 9. in 13. junijem. Torej, tik pred kriterijem Tadeja Pogačarja (18. junij) in državnim prvenstvom: "Težko povem, kje bom dirkal. Treba je zaključiti drugi del sezone. Program bo še zahtevnejši, kot je bil v prvem delu. Dauphine ali Slovenija? Bom še videl. Pred tem imam priprave v Sestrieru. Skoraj zagotovo pa bom kolesaril na svojem kriteriju (18. junij) in državnem prvenstvu."