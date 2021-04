Pogačar po velikem razočaranju na kolo in naredil več kot 200 kilometrov

Pri kolesarski ekipi UAE Emirates so na belgijski klasiki Valonska puščica pričakovali dober rezultat, a sta jim pozitivna testa na koronavirus preprečila nastop. Tadej Pogačar je svoje razočaranje sprva izrazil na družbenem omrežju, nato pa se za več kot šest ur usedel na kolo in naredil 209 kilometrov.

Večer pred štartom ardenske klasike Valonska puščica so v taboru UAE Emirates doživeli šok. Testa na koronavirus pri Diegu Ulissiju in članu spremljevalne ekipe sta bila namreč pozitivna. Čeprav so bili trije nadaljnji negativni, so ekipi prižgali rdečo luč za nastop.

V Marcu Hirschiju kot zadnjem zmagovalcu te belgijske klasike in Tadeju Pogačarju so imeli dve močni orožji za najvišja mesta. A UAE Emirates ni edina ekipa, ki je imela v teh nepredvidljivih časih težave s pozitivnimi rezultati na koronavirus. Bora-hansgrohe je tako morala denimo izpustiti Saxo Bank Classic in Gent-Wevelgem, Trek-Segafredo je prav tako izpustil tako dirko Gent-Wevelgem kakor tudi Scheldeprijs.

Večina kolesarjev in uslužbencev ekipe UAE Team Emirates je letos prejela cepivo proti koronavirusu v času priprav na začetku leta v Združenih arabskih emiratih. Takrat ni bil prisoten Ulissi, ki je počival, potem ko so mu pri rednem pregledu odkrili, da boleha za vnetno boleznijo srčne mišice.

Prekolesaril več kot kolesarji na Valonski puščici

Na začetku leta je bil Pogačar cepljen proti koronavirusu. Po navedbah moštva sta bila tako Ulissi kot uslužbenec, ki je bil cepljen, pred potovanjem v Belgijo negativna na testiranju za koronavirus. A ker v Belgiji veljajo takšna pravila, so se morali pri Pogačarjevi ekipi sprijazniti, da ne bodo mogli nastopati na Valonski puščici.

Slovenski kolesarski šampion je bil vidno razočaran, kar je izrazil na družbenem omrežju Twitter: "Vsi smo bili negativni in ne bomo štartali Valonske puščice. Včeraj smo imeli zmotni pozitiven test, nato trikrat negativnega."

Včeraj pa ni miroval in tudi na ta način dal razočaranje iz sebe. Če so kolesarji na Valonski puščici opravili s 193,6 kilometra dolgo traso, se je skupaj z moštvenimi kolegi preselil v Liege ter kolesaril do Bastogna, ki je prav tako del nedeljske belgijske klasike Liege–Bastonge–Liege – lani jo je osvojil Primož Roglič, drugi je bil Hirschi, tretji Pogačar.

V dobrih šestih urah kolesarjenja je naredil kar 209 kilometrov, nekaj več kot 3700 višinskih metrov, povprečna hitrost pa je znašala 34 kilometrov na uro. Zdaj pri UAE Emirates upajo, da jim bodo prižgali zeleno luč za nastop na nedeljski dirki.