Pri Rogaški Slatini odprli nov razgledni stolp #video

V navzočnosti ministra za gospodarstvo, šport in turizem Matjaža Hana so na kmetiji Pomona v vasi Zgornje Sečovo pri Rogaški Slatini slovesno odprli nov razgledni stolp. S svojimi 25 metri je po višini enak razglednemu stolpu na Rogli in bo okrepil vsebine tamkajšnje naravne učne poti.

Novi stolp je le nekaj korakov stran od učne poti Sprehod med debli, ki na višini šestih metrov sredi dreves ponuja drugačen pogled na naravo.

Video: del razgleda z novega razglednega stolpa (Video: Srdjan Cvjetović)

Stolp na kmetiji Pomona je narejen iz macesnovega lesa in dopolnjuje nabor razglednih točk Rogaške Slatine in okolice, med katerimi so stolp Kristal, ki je s svojimi 106 metri višine najvišja stavba v Sloveniji, skoraj 70 let star stolp na Janini, ki so ga obnovili pred dobrima dvema desetletjema, in 22 metrov visok stolp na vrhu "štajerskega Triglava", gore Boč, ki mu pri vrhu stolpa zmanjka le nekaj metrov do tisoč metrov nadmorske višine.

Razgledni stolp pri turistični kmetiji Pomona v bližini Rogaške Slatine je narejen iz macesnovega lesa. Foto: Srdjan Cvjetović

V neposredni bližini novega stolpa so tudi nasadi dva tisoč hrušk viljamovk, s katerimi so na kmetiji Pomona, ta je dobila ime po rimski boginji sadja in sadovnjakov, ki je druge bogove razvajala s sadjem, pred leti začeli razvijati turistično ponudbo svoje domače vasi, je ob odprtju pojasnil lastnik kmetije Pomona Janko Zupanec.