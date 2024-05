Na okušanje in raziskovanje: bližajo se Dnevi odprtih kleti v Brdih

V naši priznani vinski regiji, ki ji radi pravimo kar slovenska Toscana, saj slovi po svojih edinstvenih okusih in magičnih pokrajinah, se že pripravljajo na enega najpristnejših dogodkov leta – Dneve odprtih kleti, DOK Brda 2024. Ta dvodnevni praznik vina, ki združuje vinarje in zgodbe Brd, bo ponudil edinstveno priložnost za raziskovanje umetnosti kletarjenja in okušanje vrhunskih briških vin. Vinarji bodo svoje kleti odprli v soboto, 15. junija, in nedeljo, 16. junija.

Odkrivanje Brd na Dnevih odprtih kleti – DOK 2024

Čarobna briška pokrajina že od nekdaj združuje izjemno vino, izvrstno kulinariko in prijaznost Bricev. Na dogodku Dnevi odprtih kleti – DOK Brda 2024 bodo imeli obiskovalci priložnost doživeti pristno briško gostoljubje in se poglobiti v svet vinarstva in vinogradništva. Zakulisje procesa pridelave vina, zgodbe in anekdote vinarjev, okušanje različnih sort vin in uživanje v sončnih razgledih na posestih vinarjev bodo ljubitelje žlahtne kapljice za dva dni popeljali v edinstven čas in prostor. "Dnevi odprtih kleti niso zgolj dogodek za okušanje vin, temveč tudi priložnost za spoznavanje bogate zgodovine, tradicije in strasti, ki jo vinarji vlagajo v svoje stvaritve," so povedali organizatorji.

Na tokratni izvedbi dogodka se bo predstavilo kar 36 vinarjev, ki bodo razveseljevali brbončice obiskovalcev s široko paleto vin – od osvežujočih belih do famozne rebule in bogatih rdečih.

Foto: Damijan Simčič

"Ne glede na to, ali ste pravi vinski guru ali popolni novinec v svetu vina, so Dnevi odprtih kleti odlična priložnost za odkrivanje in okušanje vinskih zgodb ter spoznavanje bogate vinske dediščine Brd," dodajajo organizatorji in k obisku pozivajo tudi tiste, ki so se morda odrekli alkoholu ali se trenutno postijo. Čeprav je glavna zvezda dogodka vsekakor vino, organizatorji obljubljajo nepozabno popotovanje skozi briške vinograde in kleti tudi za tiste, ki ne pijejo vina, saj je fokus prav na druženju v izjemnem naravnem okolju, prepojenem s čudovito energijo pristnosti in domačnosti.

"Vsako leto se vračamo, o tem ni dvoma. To je eden lepših dogodkov v Sloveniji."

Foto: Damijan Simčič

Koraki do nepozabnega briškega vikenda

Brez vstopnic ne gre!

Organizatorji pozivajo, da zainteresirani čim prej kupijo vstopnice v spletni trgovini Kontrabant in si svojo zagotovijo po predprodajni ceni, ki bo veljala do 31. maja 2024. Ena vstopnica velja za eno osebo in vključuje vinski kozarec, vrečko za kozarec in zapestnico. Pri vsakem vinarju se z vstopnico lahko poskusi najmanj štiri degustacijske vzorce. Priporoča se nakup vstopnice, ki vključuje tudi avtobusni prevoz, saj vožnja in alkohol ne hodita z roko v roki. Pozor: prav te vstopnice kmalu poidejo, zato z nakupom ne odlašajte predolgo.

Cena vstopnic v predprodaji (do 31. maja) je sledeča: DOK vikend in avtobus: 45 evrov

DOK vikend: 40 evrov

DOK nedelja in avtobus: 40 evrov

DOK nedelja: 35 evrov

"Odlična atmosfera, prijazni vinarji in seveda vrhunska vina! Vse to je motiv našega obiska."

Foto: Damijan Simčič

Foto: Damijan Simčič

Na gradu Dobrovo bo veselo že od 9. ure dalje

Na vikend dogajanja v soboto, 15. junija, in nedeljo, 16. junija, se vinski navdušenci najprej zglasijo na gradu Dobrovo, kjer lahko prevzamejo svoje vinske kozarce in zapestnice od 9. ure dalje oz. že dan pred dogodkom. Dnevi odprtih kleti se sicer uradno pričnejo ob 11. uri in trajajo v soboto do 19. ure, v nedeljo pa do 17. ure. Obiskovalci se na dogodku prosto premikajo od enega do drugega sodelujočega vinarja . Pri vsakem lahko degustirajo najmanj štiri vzorce vina. Obiskovalcem so na voljo tudi krožni avtobusni prevozi. Avtobusi bodo na posameznih vnaprej določenih točkah pobirali na približno eno uro.

"DOK Brda je izjemna priložnost za pogovor s priznanimi vinarji in degustacije izbranih vin. Poleg tega vedno uživamo tudi v pestri ponudbi kulinaričnih dobrot. Da o čudovitem ambientu Brd niti ne govorimo!"

Foto: Damijan Simčič

DOK 2024 dobrodelna dražba združuje srčnost in ustvarjalnost

Aktivni kamp za otroke na Debelem Rtiču s Saro Isaković

Dnevi odprtih kleti pa ne ponujajo zgolj možnosti za uživanje v izjemnih vinih in kulinaričnih dobrotah, ampak so tudi priložnost za izkazovanje dobrote in pomoč tistim v stiski. Ekipa Kontrabant bo tudi letos v sodelovanju s člani Rotary kluba Medana-Goriška, mednarodnim festivalom Art Circle in seveda skupaj z lokalnimi vinarji pripravila izjemno dobrodelno dražbo vin z edinstvenimi etiketami, ki so jih prav za ta namen naslikali umetniki v sklopu omenjenega festivala.

Vsak prispevek bo otrokom omogočil nepozabno izkušnjo na morju, ki bo obogatila njihovo življenje in jim odprla vrata v svet neomejenih možnosti.

Foto: Damijan Simčič

Na dobrodelni dražbi vin , ki bo potekala od 16. maja do 10. junija, se bodo letos zbirala sredstva za otroke med osmim in 12. letom starosti, ki bi jim želeli omogočiti aktivno preživljanje enotedenskih počitnic na Debelem Rtiču. Skupaj z ekipo strokovnjakov in posebno gostjo, psihologinjo in nekdanjo olimpijko Saro Isaković, so ustvarili program, ki bo otrokom pomagal premagovati strahove, težave s samopodobo in osebnostne vzorce, ki jih ovirajo pri doseganju zadovoljstva in uspeha.

Vsi zmagovalci dražbe prejmejo tudi po dve vstopnici za DOK Brda 2024.

Ne zamudite edinstvene priložnosti odkrivanja skritih in manj skritih draguljev briškega vinorodnega območja, druženja z vrhunskimi vinarji in degustacije izbranih vin. Obiščite Dneve odprtih kleti – DOK Brda 2024.