V Bruslju ni bila zvezda, bila je ena od nas

Lanska pomlad je bila zame med težjimi. V Inštitutu 8. marec smo s polno paro zagnali kampanjo My Voice, My Choice. Ideja se je zdela preprosta: iz Slovenije, kjer imamo pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok zapisano v ustavi, bomo v duhu solidarnosti začeli kampanjo, s katero bomo v letu dni zbrali milijon podpisov za varen in dostopen splav v EU, in pri tem zgradili vseevropsko feministično gibanje.

Že kmalu po zagonu pobude se je izkazalo, da zbrati milijon podpisov in še nekaj za povrh ni preprosto. Podpisi so se sicer nabirali hitro, a veliko počasneje, kot smo načrtovali. Velike nevladne organizacije so povabilo k sodelovanju zavrnile, saj je dotlej velika večina evropskih državljanskih pobud pogorela. Seveda smo bili v inštitutu razočarani, a je pri nas vedno tako, da takrat, ko se reči ne premikajo, stavimo na delo. Odločili smo se, da bomo povečali angažma in podvojili ure dela.

V pisarni smo dekleta, najpogosteje so bile z mano Alenka, Kristina in Tina, ostajale do poznih nočnih ali celo zgodnjih jutranjih ur. Ko nam je zmanjkalo energije, smo si skuhale kavo in navile glasbo. Zelo pogosto smo poslušale Severino. S takim odmikom od zaslonov računalnikov smo se za nekaj trenutkov sprostile, ko se nam je zazdelo, da bomo pregorele. Očitno smo v izvajanju zaznale Severinino trmo in neomajnost. Spoznavale smo, da Severina ni samo ikona lahkotne pop glasbe, temveč je veliko več. Je ženska, ki "fajta", vztrajna je in se postavi za reči, v katere verjame. Ženska, ki ji je mar za ljudi in ne preračunava, ali bo zaradi drže izgubila del občinstva.

Spoznavale smo, da Severina ni samo ikona lahkotne pop glasbe, temveč je veliko več. Foto: Črt Piksi

Ko so se nekateri odločili za molk, je ona spregovorila

V velikih kampanjah ni mogoče staviti samo na ljudi, s katerimi v vsem soglašaš. Povezuješ se z ljudmi, ki niso samo iz tvojega družbenega mehurčka. Veš, da je treba poiskati pot do njih: neposredno s pogovorom in tudi preko posrednikov, ki stojijo za idejo.

Tiste pomladne dni, ko nam ni šlo najbolje, smo iskale znane osebnosti, ki bi nam pomagale z objavo, videom, glasom. Vsak podpis je bil za nas pomemben. Pisale smo številnim javnim osebam. Veliko jih je prišlo na stojnice, v gledališču, tudi na koncertih so oblekli našo majico, se fotografirali, z nami ali sami so posneli video in ga objavili na družbenih omrežjih.

Bili pa so tudi taki, ki so si po začetni obljubi, da nam bodo pomagali, premislili. Tudi ena od največjih slovenskih zvezd je najprej obljubila, da nas bo podprla, a se je umaknila, ko se je ustrašila, da bo s sodelovanjem škodovala svoji karieri.

Seveda smo bili v inštitutu razočarani. S kampanjo za dostop do varnega splava smo želeli pomagati 20 milijonom žensk v Evropi, ki tega nimajo zagotovljenega, pa je bil strah pred izgubo naklonjenosti občinstva, verjetno tudi pričakovanje napadov drugače mislečih, močnejši od solidarnosti.

Severina je zdaj del širše ekipe My Voice, My Choice. Foto: Črt Piksi Na srečo pa se je zgodila Severina, ki nam je odgovorila: "Jaz bom zraven."

In je prišla ter ostala. Posnela je video in Hrvaška je v enem dnevu presegla nacionalni prag podpisov. Podporo so ji izrekali mnogi, a je bilo tudi veliko negativnih odzivov, žalitev in zmerjanj. Pevki so sporočali, da si bo uničila kariero.

Ni se umaknila, niti za hip ni oklevala. Ni se opravičevala. Nasprotno, odločila se je, da bo kampanjo podpirala kot aktivna prostovoljka gibanja My Voice, My Choice. Pisala je komentarje. Delila objave. Spodbujala hrvaško civilno družbo, da se je še bolj angažirala. Seveda smo z njo spletli tudi trdno prijateljstvo. Ni bila edina prostovoljka na Hrvaškem, še zdaleč ne. A je bila edina popularna glasbenica, ki je sprejela tudi aktivistično vlogo. Z jasnimi sporočili tudi o genocidu v Gazi in podpori študentom in civilni družbi v Srbiji.

V Bruslju ni bila zvezda, bila je ena od nas

Severina je zdaj del širše ekipe My Voice, My Choice. Kampanja je eksplodirala, ko smo se jeseni, potem ko smo zbrali dobro polovico podpisov, še bolj usmerili v povezovanje in širjenje skupnosti. Ljudi po vsej Evropi smo vabili, naj se nam priključijo kot prostovoljci in prostovoljke, in odziv je bil odličen. Kampanjo so posvojili in tudi sami začeli zbirati podpise. V tem času smo ustvarili živahno vseevropsko gibanje in pred božičem dosegli zahtevani milijon podpisov. Zatem je bila "mala malica" zbiranje dodatnih 200 tisoč podpisov.

Ko smo podpise zbrali in jih poslali v preštevanje, so si številni, ki prej niso odgovarjali na naše pozive, premislili. Vabili so nas na konference, zdaj so se nam bili pripravljeni pridružiti.

Pravzaprav je lepo, da si ljudje premislijo. Lepo je tudi to, da s kampanjo vsak dan dosežemo nove ljudi. Veseli smo vsakega, ki želi pomagati, ki nas podpre v prizadevanjih in se nam pridruži. Stavimo na to, da so spremembe mogoče le v skupnosti in da šteje vsak glas.

Pri načrtovanju tiskovne konference v Bruslju, ko smo podpise uradno predali Evropski komisiji, smo pričakovali, da bo Severina ena od govork. A nas je ponovno prijetno presenetila, saj je nosila tudi škatle in ekipi pomagala pri vsem. Foto: Črt Piksi

Pri načrtovanju tiskovne konference v Bruslju, ko smo podpise uradno predali Evropski komisiji, smo pričakovali, da bo Severina ena od govork. A nas je ponovno prijetno presenetila, saj je nosila tudi škatle in ekipi pomagala pri vsem.

Na odru tiskovke pa je jasno spregovorila: "Aretirajo, ne vem, zakaj, protestnike, ki zahtevajo konec genocida v Gazi. Danes tukaj dvigujemo glas tudi za svobodno Palestino. Tudi za študente in profesorje, ki jih v Srbiji še vedno preganjajo in zapirajo. Bruselj to mora slišati in videti." Pred številnimi mediji je izrekla besede, ki jih tisti, ki "preračunavajo", zagotovo ne bi – ker razume, da o tem ne smemo molčati, še posebej pred novinarji.

Vzamejo ti lahko vse razen hrbtenice in vrednot

Severina pozna občutek, ko te želijo diskreditirati, razčlovečiti in ti vzeti vse. Bila je med prvimi znanimi žrtvami maščevalne pornografije. Takrat je bila deležna posmeha in ne zaščite. Po razvezi se je borila za svojega otroka. Kot umetnica za integriteto. Kot ženska za obstoj. Zato njen glas danes pomeni več. Ve, da hrbtenice ne upogibamo in da z vrednotami ne barantamo.

Po tiskovni konferenci v Bruslju sva se močno objeli. Ničesar nisva rekli, a sva vedeli, da smo vsi, čisto vsak človek, ki je dal glas za naš predlog, naredili nekaj velikega. In tudi to sva vedeli, da to ni konec, temveč smo šele na začetku skupne poti.

Foto: Siol.net

